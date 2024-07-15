Руководитель по коммуникациям Секретной службы США Энтони Джульелми опроверг утверждение журналистки Сьюзан Крэбтри о том, что охранные ресурсы ведомства были перенаправлены от экс-президента США Дональда Трампа на мероприятие, в котором участвовала супруга президента Джо Байдена, Джилл Байден.
Джульелми заявил в соцсети X (бывшая Twitter) о том, что в ходе митинга в Батлере, где Трамп получил ранение, агенты Секретной службы не отвлекали свои ресурсы от охраны экс-президента, а модели защиты работали эффективно.
В своем сообщении Крэбтри, ссылаясь на два источника из Секретной службы, заявила, что команда безопасности Трампа была перегружена работой и на митинге было только два контрснайпера, несмотря на то, что мероприятие имело значительный охват.
По версии Крэбтри, было много дополнительных агентов из числа полевых офицеров, которые обеспечивали безопасность на мероприятии, так как команда безопасности Трампа была перегружена работой.
Покушение на экс-президента произошло 13 июля, когда на митинге стрельбу из полуавтоматической винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. В результате стрельбы, Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. 50-летний пожарный, который был участником мероприятия, погиб. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.
Фото: From Wikimedia Commons/ Anthony Quintano (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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