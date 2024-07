Первостепенные задачи, на которых будет сконцентрировано всё внимание действующего главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена в последние месяцы его пребывания на посту президента, станут окончание вооружённого конфликта в секторе Газа и увеличение поддержки Украины. Об этом информировал в госдепартаменте государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

Американский государственный деятель утверждает, что 46-ой президент Штатов Джо Байден направит всё своё внимание и силы на урегулирование конфликта в секторе Газа. Кроме этого, действующий глава намеревается усилить поддержку Украины.

По мнению секретаря Штатов, Байден неслучайно снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Он уверен, что тот оказался от возможности стать 47-ым президентом Соединённых Штатов Америки для того, чтобы остаток своего срока посвятить решению самых животрепещущих вопросов.

В прошедшие выходные появилась информация о том, что действующий президент США Джо Байден заразился потенциально тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19. Некоторое время ему пришлось провести в изоляции от других. Примерно в то же время он разместил письмо, в котором объявил о выходе из гонки.

Фото: Flickr / LBJ Library (the image is in the public domain)