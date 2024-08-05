СМИ: Блинкен заявил в G7 возможную дату атаки Ирана на Израиль

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил главам Министерств иностранных дел государств неформального международного клуба G7, что есть вероятность того, что нападение Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю начнётся уже в понедельник. Об этом информирует американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники.
Как сообщает американское медиа-издание, государственный деятель из Соединённых Штатов Америки проинформировал своих коллег из государств межправительственного политического и экономического форума G7, что нападение Ирана и "Хезболлах" на израильское государство, вероятно, случится уже в понедельник.
Кроме того, источники, с которыми состоялся разговор у американского медиа-издания, уверяют, что государственный секретарь сообщил, что Соединённые Штаты Америки полагают, что Иран и "Хезболлах" осуществят ответные меры. Однако какая конкретно атака будет совершена, ещё неизвестно. Информацию о времени, когда нападение будет осуществлено, тоже остаётся неясным. При этом Энтони Блинкен сообщил, что есть вероятность, что она начнётся в ближайшие 24-48 часов.
Более того, источники утверждают, что государственный секретарь США заявил министрам иностранных дел государств неформального международного объединения G7, что увеличение численного состава войск Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в регионе было сделано только в целях обороны.
Фото: Flickr / U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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