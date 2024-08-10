Enshrouded достигает 3 миллионов игроков с момента выхода в ранний доступ: обновления, планы и успех Keen Games

С момента выхода в ранний доступ в январе 2024 года Enshrouded стала настоящим успехом. Эта игра, которая является второй по счету от Keen Games после Portal Knights, уже привлекла более 3 миллионов пользователей, и их количество продолжает расти.

Enshrouded предлагает значительный объем контента для игры в раннем доступе. С момента релиза было выпущено три крупных обновления, а также 14 патчей и 16 исправлений. Разработчики активно трудятся над улучшением игры, чтобы обеспечить пользователям наилучший опыт.

Предстоящие обновления включают подземелья Hallowed Halls, доступные для одиночной или групповой игры. В скором планируется добавить элементы воды, хотя в текущей версии доступны только источники лавы. В будущем также ожидаются World Events, возможность посещать базы других игроков и новые механики, такие как Weather System, новые враги и боссы, а также вражеские патрули.

С момента выхода в январе в Enshrouded было сыграно более 90 миллионов часов, а игроки потерпели около 150 миллионов поражений. Почти 700 000 пользователей достигли максимального 25 уровня.

С увеличением числа игроков и ростом компании Keen Games GmbH, которая удвоила свою команду, разработчики активно учитывают отзывы и предложения пользователей. Игроки могут предложить новые функции через доску предложений Enshrouded, что помогает компании определять направления для будущих обновлений.

Keen Games GmbH планирует выпустить полную версию Enshrouded на ПК в 2025 году, с последующим релизом на консолях. В настоящее время игра сохраняет положительные отзывы на Steam и продолжает набирать популярность.

Фото: flickr.com/ LE Morgan (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)