План вместо паники: последовательность работ, которая держит бюджет

Ремонт — испытание не только для кошелька, но и для нервов. Ошибки на старте приводят к лишним затратам и двойной работе. Особенно если хозяин квартиры берётся за роль прораба сам.

С чего начинать ремонт

Первый вопрос у большинства: что делать сначала — пол, стены или потолок? Кажется очевидным, но именно здесь совершают больше всего ошибок.

Главное правило: прежде чем наводить красоту, нужно заложить основу.

Этап 1. Коммуникации

Провести проводку, розетки, выводы под светильники и бра нужно до малярных и отделочных работ.

"Некоторые "сами себе прорабы" забывают про розетки или делают выводы в неудобных местах. Тогда приходится сдирать обои или штробить стены заново. Иногда проводку пускают поверх готовой отделки, что полностью портит интерьер", — предупреждает мастер Николай Губанов.

Этап 2. Черновые работы

К ним относятся выравнивание стен и потолка, заливка стяжки пола. Последовательность здесь не критична — можно начать со стен или с пола. Важно одно: все "грязные" процессы должны завершиться до того, как вы перейдёте к чистовой отделке.

Этап 3. Чистовая отделка

Здесь возможны два подхода — выбор зависит от того, какой потолок вы планируете.

Классический порядок: сверху вниз

Сначала потолок, затем стены, в конце — пол. Этот вариант обязателен, если потолок штукатурят или красят: пыль и брызги неизбежны.

"Иначе почти наверняка придётся всё переделывать. Даже если закрыть пол и стены плёнкой, всегда есть риск, что она порвётся", — отмечает эксперт.

Альтернативный порядок: снизу вверх

Если планируются натяжные потолки, логика меняется: сначала отделка стен и пола, потолок монтируют в финале.

"90% мастеров рекомендуют сначала клеить обои. Так проще скрыть стыки и не запачкать полотно клеем или краской", — говорит Николай Губанов.

Натяжные потолки удобны ещё и тем, что не требуют выравнивания, позволяют спрятать проводку и даже способны защитить квартиру от затопления сверху.

Главное о ремонте

Успешный ремонт начинается с плана:

сначала коммуникации,

затем черновые работы,

после — чистовая отделка,

выбор последовательности в финале зависит от потолка.

Ремонт — это не только набор операций, но и стратегия. Чем точнее продуман каждый шаг, тем меньше вероятность ошибок и переделок.