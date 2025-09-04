Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Спорт перестанет быть наказанием: неожиданный путь к удовольствию

Почему люди бросают спорт и как избежать ошибок при тренировках — объяснила тренер Алисон Хейлиг

Многие начинают путь к похудению с тренировок — бегают, катаются на велосипеде, поднимают штангу. Но нередко занятия превращаются в обязанность и быстро надоедают. При этом эксперты напоминают: физическая активность — это не только инструмент для снижения веса. Она укрепляет сердце, кости и мышцы, улучшает работу мозга и снижает риск хронических заболеваний. Важно лишь подобрать тот вид нагрузки, который будет приносить удовольствие и станет частью привычного образа жизни.

Почему тренировки не приносят радости

Причины нелюбви к спорту могут быть разными. Специалисты выделяют несколько наиболее распространённых.

Установка "всё или ничего"

Часто люди подходят к тренировкам слишком строго: если не удалось провести полноценное занятие, они предпочитают отказаться от любых упражнений. По словам персонального тренера Алисон Хейлиг, такой подход лишает удовольствия и ведёт к разочарованию.

Лучше выстраивать систему "уровней" нагрузки. К примеру, минимальный вариант — 10 приседаний и 10 отжиманий. Средний уровень — короткая, но полноценная тренировка. А максимальный — запланированные 60 минут в зале. В зависимости от самочувствия всегда можно выбрать подходящий вариант и не выпадать из графика.

Отсутствие поддерживающей среды

Многие винят себя в недостатке силы воли, однако учёные отмечают: решающую роль играет окружение. Если убрать препятствия и сделать процесс максимально удобным, заниматься становится проще. Так, исследования показывают: пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями легче включаются в занятия, когда программа учитывает их образ жизни — например, исключает проблемы с транспортом или неблагоприятной погодой.

Страх оценки окружающих

Залы и студии могут отпугивать новичков: кто-то боится выглядеть неловко, кто-то — услышать негативные комментарии. Спортивный психолог Кэрри Джексон подчёркивает: фитнес-пространства открыты для всех.

"Позвольте себе искать место, где вам комфортно", — сказала спортивный психолог Кэрри Джексон.

При желании можно взять пару занятий с инструктором, чтобы освоиться и почувствовать уверенность. А на случай неприятных слов со стороны стоит заранее продумать ответ, который поможет сохранить мотивацию.

Как найти "свою" тренировку

Эксперты советуют подходить к выбору занятий осознанно и без давления.

1. Определите свою главную цель

Желание похудеть редко удерживает надолго. Намного эффективнее найти внутреннюю мотивацию: улучшить самочувствие, повысить выносливость или просто получать удовольствие от движения.

2. Откажитесь от слова "должен"

Если вам не нравится бег, не стоит заставлять себя. Кардионагрузку можно получить и на велосипеде, и во время танцев, и на пешей прогулке. Главное — регулярность и удовольствие.

3. Составьте список интересных занятий

Вспомните, чем вам нравилось заниматься в детстве или юности. Возможно, это командные виды спорта, танцы или плавание. Добавьте в список новые тренды вроде паддлбординга или паркура.

4. Смело пробуйте новое

Выбирайте по одному занятию каждые пару недель и тестируйте. Возможно, именно необычный для вас спорт окажется любимым.

5. Найдите партнёра

Заниматься вдвоём проще: вместе можно решиться на скалодром, урок фламенко или прогулку по парку. Поддержка делает процесс приятнее и помогает закрепить привычку.

Примеры видов активности

Сегодня выбор огромен: от спокойных практик до экстремальных дисциплин. Вот лишь часть направлений, которые стоит попробовать:

• йога и пилатес
• плавание и аквааэробика
• скандинавская ходьба и хайкинг
• теннис и бадминтон
• кроссфит и силовые тренировки
• скалолазание и паркур
• танцевальные программы — зумба, степ, фламенко
• единоборства — бразильское джиу-джитсу, бокс, кикбоксинг
• катание на роликах или велосипеде

Главное — позволить себе экспериментировать и искать то, что действительно откликается.

