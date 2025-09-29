Той-терьер: маленькая собака с большим характером — раскрываем все тайны породы
Английский той-терьер — одна из самых элегантных и утончённых декоративных пород. Его часто называют "собакой-джентльменом" благодаря внешнему виду: чёрная шерсть напоминает смокинг, а каштановые подпалины создают впечатление строгого и аристократичного наряда. Эти псы давно заслужили признание за грациозность и компактность, а также за дружелюбный характер.
История и назначение породы
Порода сформировалась в XIX веке в Великобритании. Сначала собак использовали для охоты на крыс и мелкую дичь, но постепенно они перекочевали в салоны аристократов и стали декоративными питомцами. Английский той-терьер быстро завоевал популярность как "комнатная собака" для светских дам, но при этом сохранил энергичность и охотничьи повадки.
Общий облик
Эти собаки компактные, пропорциональные и изящные. Внешний вид излучает элегантность, а движения напоминают лёгкую рысистую поступь. Той-терьер выглядит миниатюрно, но при этом мускулисто и подтянуто.
Характерные черты по стандарту
Голова
Узкая и вытянутая, плавно сужающаяся к клиновидной мордочке. Лоб с небольшим углублением, придающим профилю выразительность.
Зубы
Челюсти плотно сомкнуты, прикус правильный. Зубы ровные, без кривизны, плотно прилегают друг к другу.
Глаза
Небольшие, тёмные, с лёгким блеском. Посадка чуть раскосая, что создаёт особое выражение "внимательного наблюдателя".
Уши
Форма напоминает пламя свечи: заострённые кончики и узкое основание. У взрослых собак стоят торчком, окончательно фиксируются к 9 месяцам. Если сложить вперёд, уши не должны закрывать глаза.
Шея
Длинная, изящная, с плавным изгибом, переходящим в плечи. Именно эта линия придаёт собаке грациозность.
Тело
Корпус сбалансированный, с лёгкой изогнутостью поясницы. Грудь узкая, изящная, хвост сужается к кончику, утолщаясь у основания.
Конечности
Передние лапы прямые, компактные. Задние напоминают заячью форму. Суставы без выворота, углы правильные. Пальцы раздельные, когти чёрные. При беге движения лёгкие и плавные.
Окрас
Главная "визитная карточка" породы. Чёрный основной фон и каштановые подпалины должны иметь чёткие границы и правильное расположение:
-
на передних лапах — спереди до суставов, сзади до локтя;
-
на задних — с внутренней и внешней стороны голени, разделённые чёрной полосой;
-
на морде — над глазами, на подбородке, скулах и горле;
-
на груди — маленькие пятна с обеих сторон;
-
под хвостом и внутри ушей.
Размытые границы или неправильное распределение подпалов считаются отклонением от стандарта.
Сравнение с другими декоративными породами
|Порода
|Размер
|Характер
|Особенность
|Английский той-терьер
|Компактный, до 4 кг
|Уравновешенный, энергичный
|Элегантный "смокинг"
|Русский той
|Миниатюрный, до 3 кг
|Ласковый, игривый
|Существует длинношёрстная разновидность
|Чихуахуа
|До 2,5 кг
|Смелый, независимый
|Самая маленькая собака в мире
Ошибки в стандарте → Последствия → Альтернатива
-
Ошибка: размытый или неправильный подпал.
Последствие: низкие оценки на выставках.
Альтернатива: подбор собак для разведения с чёткой окраской.
-
Ошибка: агрессия или чрезмерная трусость.
Последствие: дисквалификация и запрет на племенное разведение.
Альтернатива: ранняя социализация и мягкая дрессировка.
-
Ошибка: перекорм или малая активность.
Последствие: потеря элегантности, ожирение.
Альтернатива: правильное питание и прогулки.
А что если…
А что если у вашей собаки есть отклонения от стандарта? Это не умаляет её ценности как любимца. Даже если питомец не подходит для выставок, он всё равно останется верным компаньоном. Главное — забота, внимание и любовь хозяина.
Плюсы и минусы породы
|Плюсы
|Минусы
|Изящная внешность
|Редкая порода, высокая цена
|Умные и обучаемые
|Требуют тщательного ухода за здоровьем
|Миниатюрные размеры
|Плохо переносят холод
|Ласковые и общительные
|Склонны к травмам из-за хрупкости
FAQ
Сколько живут английские той-терьеры?
В среднем 12-14 лет при хорошем уходе.
Подходит ли порода для детей?
Да, но детям нужно объяснить, что собака очень хрупкая.
Сколько стоит щенок?
Цены начинаются от 70-80 тысяч рублей и зависят от родословной.
Мифы и правда
-
Миф: "Это та же порода, что и русский той".
Правда: это разные стандарты, хотя у них есть общие черты.
-
Миф: "Такие собаки не требуют дрессировки".
Правда: они умны и нуждаются в обучении.
-
Миф: "Той-терьеры слишком хрупкие для активных игр".
Правда: они энергичные, просто требуют осторожности.
Сон и психология
Эти собаки уравновешенные и дружелюбные, хорошо чувствуют настроение хозяина. Спят в среднем 12-14 часов в сутки, любят уют и тепло. При недостатке внимания могут становиться нервными, поэтому важно уделять им достаточно общения.
Три интересных факта
-
В XIX веке английских той-терьеров брали с собой на охоту как крысоловов.
-
Эта порода часто упоминается в английской литературе Викторианской эпохи.
-
Благодаря "смокинговому" окрасу породу прозвали "джентльмен среди собак".
Исторический контекст
Порода возникла в Англии в XIX веке.
В период промышленной революции той-терьеры стали любимцами городских жителей.
Сегодня они редки, но ценятся в клубах собаководов по всему миру.
