Собака Русский той - терьер
Собака Русский той - терьер
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:42

Той-терьер: маленькая собака с большим характером — раскрываем все тайны породы

Английский той-терьер: стандарт породы и особенности содержания

Английский той-терьер — одна из самых элегантных и утончённых декоративных пород. Его часто называют "собакой-джентльменом" благодаря внешнему виду: чёрная шерсть напоминает смокинг, а каштановые подпалины создают впечатление строгого и аристократичного наряда. Эти псы давно заслужили признание за грациозность и компактность, а также за дружелюбный характер.

История и назначение породы

Порода сформировалась в XIX веке в Великобритании. Сначала собак использовали для охоты на крыс и мелкую дичь, но постепенно они перекочевали в салоны аристократов и стали декоративными питомцами. Английский той-терьер быстро завоевал популярность как "комнатная собака" для светских дам, но при этом сохранил энергичность и охотничьи повадки.

Общий облик

Эти собаки компактные, пропорциональные и изящные. Внешний вид излучает элегантность, а движения напоминают лёгкую рысистую поступь. Той-терьер выглядит миниатюрно, но при этом мускулисто и подтянуто.

Характерные черты по стандарту

Голова

Узкая и вытянутая, плавно сужающаяся к клиновидной мордочке. Лоб с небольшим углублением, придающим профилю выразительность.

Зубы

Челюсти плотно сомкнуты, прикус правильный. Зубы ровные, без кривизны, плотно прилегают друг к другу.

Глаза

Небольшие, тёмные, с лёгким блеском. Посадка чуть раскосая, что создаёт особое выражение "внимательного наблюдателя".

Уши

Форма напоминает пламя свечи: заострённые кончики и узкое основание. У взрослых собак стоят торчком, окончательно фиксируются к 9 месяцам. Если сложить вперёд, уши не должны закрывать глаза.

Шея

Длинная, изящная, с плавным изгибом, переходящим в плечи. Именно эта линия придаёт собаке грациозность.

Тело

Корпус сбалансированный, с лёгкой изогнутостью поясницы. Грудь узкая, изящная, хвост сужается к кончику, утолщаясь у основания.

Конечности

Передние лапы прямые, компактные. Задние напоминают заячью форму. Суставы без выворота, углы правильные. Пальцы раздельные, когти чёрные. При беге движения лёгкие и плавные.

Окрас

Главная "визитная карточка" породы. Чёрный основной фон и каштановые подпалины должны иметь чёткие границы и правильное расположение:

  • на передних лапах — спереди до суставов, сзади до локтя;

  • на задних — с внутренней и внешней стороны голени, разделённые чёрной полосой;

  • на морде — над глазами, на подбородке, скулах и горле;

  • на груди — маленькие пятна с обеих сторон;

  • под хвостом и внутри ушей.

Размытые границы или неправильное распределение подпалов считаются отклонением от стандарта.

Сравнение с другими декоративными породами

Порода Размер Характер Особенность
Английский той-терьер Компактный, до 4 кг Уравновешенный, энергичный Элегантный "смокинг"
Русский той Миниатюрный, до 3 кг Ласковый, игривый Существует длинношёрстная разновидность
Чихуахуа До 2,5 кг Смелый, независимый Самая маленькая собака в мире

Ошибки в стандарте → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: размытый или неправильный подпал.
    Последствие: низкие оценки на выставках.
    Альтернатива: подбор собак для разведения с чёткой окраской.

  • Ошибка: агрессия или чрезмерная трусость.
    Последствие: дисквалификация и запрет на племенное разведение.
    Альтернатива: ранняя социализация и мягкая дрессировка.

  • Ошибка: перекорм или малая активность.
    Последствие: потеря элегантности, ожирение.
    Альтернатива: правильное питание и прогулки.

А что если…

А что если у вашей собаки есть отклонения от стандарта? Это не умаляет её ценности как любимца. Даже если питомец не подходит для выставок, он всё равно останется верным компаньоном. Главное — забота, внимание и любовь хозяина.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Изящная внешность Редкая порода, высокая цена
Умные и обучаемые Требуют тщательного ухода за здоровьем
Миниатюрные размеры Плохо переносят холод
Ласковые и общительные Склонны к травмам из-за хрупкости

FAQ

Сколько живут английские той-терьеры?
В среднем 12-14 лет при хорошем уходе.

Подходит ли порода для детей?
Да, но детям нужно объяснить, что собака очень хрупкая.

Сколько стоит щенок?
Цены начинаются от 70-80 тысяч рублей и зависят от родословной.

Мифы и правда

  • Миф: "Это та же порода, что и русский той".
    Правда: это разные стандарты, хотя у них есть общие черты.

  • Миф: "Такие собаки не требуют дрессировки".
    Правда: они умны и нуждаются в обучении.

  • Миф: "Той-терьеры слишком хрупкие для активных игр".
    Правда: они энергичные, просто требуют осторожности.

Сон и психология

Эти собаки уравновешенные и дружелюбные, хорошо чувствуют настроение хозяина. Спят в среднем 12-14 часов в сутки, любят уют и тепло. При недостатке внимания могут становиться нервными, поэтому важно уделять им достаточно общения.

Три интересных факта

  1. В XIX веке английских той-терьеров брали с собой на охоту как крысоловов.

  2. Эта порода часто упоминается в английской литературе Викторианской эпохи.

  3. Благодаря "смокинговому" окрасу породу прозвали "джентльмен среди собак".

Исторический контекст

Порода возникла в Англии в XIX веке.

В период промышленной революции той-терьеры стали любимцами городских жителей.

Сегодня они редки, но ценятся в клубах собаководов по всему миру.

