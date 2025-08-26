Меньше английского — больше баланса? Минпросвещения объяснило реформу
С начала учебного года российских школьников ждут изменения: в расписании 5-7-х классов сократят количество уроков английского языка.
Что изменится
Согласно приказу Минпросвещения РФ:
- теперь на английский язык в среднем звене будет выделено 68 часов в год — по 2 урока в неделю;
- раньше школам рекомендовали 102 часа — по 3 урока в неделю.
Обоснование министерства
Ведомство подчёркивает, что речь не идёт об отмене предмета.
"Изучение иностранных языков остаётся обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен", — сообщили в Минпросвещения.
