Скрытые таланты английских собак: какие качества удивляют их владельцев

Англия подарила миру более 60 пород собак, но среди них есть настоящие звёзды — умные, преданные и с истинно королевским характером. Каждая из них выводилась для своих задач, поэтому внешне они так непохожи. Но все они объединены шармом, умом и бесконечной преданностью.

Вельш-корги. Королевские фавориты с короткими лапами и умным взглядом. Бывают двух типов: пемброк (компаньон) и кардиган (пастушья порода). Несмотря на малый рост, они энергичны, сообразительны и бесконечно обаятельны.

Джек-рассел-терьер. Энергии этой породы можно только позавидовать! Подвижные, весёлые и легко обучаемые, джек-расселы подстраиваются под ритм жизни хозяина. Они обожают игры, прогулки и всегда готовы к приключениям.

Бигль. Если вы любите активность — бигль ваш выбор! С ними нужно подолгу гулять, играть и общаться. Оставшись один, бигль скучает. Зато его ум и озорной нрав не оставят никого равнодушным.

Английский бульдог. Настоящий джентльмен — спокойный, невозмутимый и аристократичный. Его морщинистая мордочка и флегматичный характер делают его идеальным питомцем для домашнего отдыха. Главное — следить за его питанием и здоровьем.

Эрдельтерьер. Узнаваемы по бородке и жёсткой шерсти чепрачного окраса. Эрдели общительны, иногда болтливы, но из них получаются отличные сторожа. Их энергию можно направить в русло дрессировки и защиты дома.

Каждая из этих пород уникальна, но всех их объединяет одно: они дарят своим хозяевам бесконечную любовь и верность. Выбирайте ту, что подходит именно вам.