Больничная палата
Больничная палата
© commons.wikimedia.org by Gnangarra is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Australia
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:55

Красивые столешницы с мёртвым дыханием: как мода на камень вышла боком рабочим

В Массачусетсе зафиксирован первый смертельный случай силикоза — Fox News

Продукция, которая украшает кухни по всему миру, оказалась смертельно опасной для тех, кто её создает. В Массачусетсе зарегистрирован первый случай неизлечимого заболевания лёгких, напрямую связанного с изготовлением каменных столешниц. Об этом сообщает издание Fox News.

Опасность за гранью видимого

Погибший — 40-летний рабочий, более 14 лет трудившийся в индустрии каменных поверхностей. Его ежедневная работа включала резку, шлифовку и полировку плит — процессы, при которых в воздух поднимается мельчайшая кристаллическая пыль кремнезёма. Попадая в лёгкие, она не выводится из организма, а вызывает воспаление и формирует плотные рубцы.
Специалисты подтверждают: именно вдыхание кремнезёмной пыли стало причиной заболевания, известного как силикоз. Этот диагноз мужчина получил незадолго до смерти. "Силикоз остаётся одной из самых опасных профессиональных болезней, особенно в сфере обработки камня", — отмечает Fox News.

Болезнь, которая не даёт шансов

Силикоз развивается медленно, но необратимо. Между первым воздействием пыли и появлением симптомов проходят годы. На ранних этапах болезнь почти не заметна — появляется усталость, лёгкая одышка, сухой кашель. Позднее дыхание становится затруднённым даже в покое, а кашель — постоянным. На этой стадии лёгочная ткань уже частично утрачивает способность к газообмену.
Врачи предупреждают: прогрессирование заболевания может привести к раку лёгких, туберкулёзу и дыхательной недостаточности. Летальные исходы — не редкость, поскольку силикоз необратим и не поддаётся эффективному лечению.

Цена современной эстетики

Эксперты подчёркивают, что почти все случаи силикоза связаны с профессиональной деятельностью. В быту риск минимален, но в мастерских, где ежедневно режут и шлифуют камень, воздух насыщен мельчайшими частицами кремнезёма.
Особую угрозу представляет инженерный камень, который активно используется при производстве кухонных столешниц. Он содержит значительно больше кремнезёма, чем натуральный гранит или мрамор. Поэтому мастера, работающие с таким материалом, находятся в группе повышенного риска, особенно если не соблюдают защитные меры — от вентиляции до использования респираторов.

