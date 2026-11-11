Дефицит инженеров заставляет пересмотреть старые правила: вот кто может получить новый шанс

Работодатели в реальном секторе экономики имеют право нанимать инженеров без диплома о высшем образовании, если соискатель обладает необходимыми компетенциями, заявила член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В комментарии для NewsInfo парламентарий подчеркнула, что в современных рыночных условиях профессиональные навыки зачастую оказываются важнее формальных документов.

Ранее сообщалось, что выпускники российских колледжей и техникумов нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве из-за устаревших нормативных требований. Несмотря на наличие практического опыта, для многих инженерных должностей формально обязательным остается диплом вуза.

Эксперты полагают, что пересмотр таких ограничений помог бы смягчить острый дефицит многих профессий, актуальный для отечественных предприятий.

Бессараб пояснила, что жесткие требования к уровню образования сохраняются преимущественно на государственной и муниципальной службе, однако специфика работы инженера в частном бизнесе позволяет применять более гибкий подход. По ее словам, если специалист самостоятельно освоил сложное программное обеспечение или специфические технические процессы, отсутствие университетского диплома не должно становиться преградой для его найма.

"Наличие диплома о высшем образовании не является определяющим фактором при приеме на работу специалиста, если он действительно показывает хорошие результаты. Если работодателю приглянулся именно этот специалист, он считает, что его навыки абсолютно подходят, ему не требуется диплом об образовании", — отметила Бессараб.

При этом депутат разграничила рядовые инженерные специальности и руководящие позиции в компаниях с государственным участием. В случаях, когда сотрудник несет ответственность за работу целого подразделения или бригады, наличие фундаментального образования остается приоритетным.

Для таких кадров предусмотрена возможность обучения без отрыва от производства. Сейчас многие крупные предприятия самостоятельно развивают программы подготовки, а закон обязывает работодателя предоставлять учебные отпуска студентам заочных отделений.

Отдельное внимание было уделено инициативам о законодательном пересмотре образовательных цензов для инженеров. Парламентарий выразила сомнение в необходимости введения новых общих норм, указав, что действующая правовая база и так не ограничивает бизнес в выборе кадров. Стоит отметить, что в условиях нехватки персонала востребованные специальности на рынке труда меняются очень быстро, заставляя компании адаптироваться.

"В охране труда должен быть в наличии сертификат об обучении. А что касается именно инженерных специальностей высшего образования, такого нет, тут никаких вопросов не должно возникать", — пояснила эксперт.

В то же время для укрепления кадрового потенциала страны важно, чтобы инженерное образование продолжало развиваться, предлагая актуальные знания. Тем не менее, окончательное решение о квалификации сотрудника в коммерческом секторе должно оставаться за работодателем.

На фоне текущей ситуации в индустрии, где цифровизация влияет на все производственные цепочки, практические навыки владения инструментарием становятся ключевым активом соискателя.

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