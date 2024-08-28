Почему АИ-100 не повышает мощность, но улучшает работу мотора

Бензин АИ-100 не повышает мощность автомобиля, но позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя, заявил глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Он подчеркнул, что для оптимальной работы мотора всегда следует использовать бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем автомобиля.

Использование бензина АИ-92 в моделях, для которых рекомендован АИ-95 или АИ-98, может негативно сказаться на техническом состоянии машины. Среди возможных последствий — снижение производительности мотора, его повреждения и увеличение расхода топлива.

Стрельбицкий пояснил, что октановое число бензина определяет его устойчивость к детонации, но не влияет на повышение мощности двигателя. Тем не менее, применение АИ-100 позволяет мотору работать на полную мощность.

На топливе с более низким октановым числом двигатель часто работает не в полную силу, поскольку электроника ограничивает его, чтобы предотвратить детонацию.

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