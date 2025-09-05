Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пробка у Кремля в Москве
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:19

Почему пробки убивают мотор быстрее, чем трасса

Автоэксперт Дмитрий Попов: пробки ускоряют износ двигателя из-за холостого хода

Автомобильные пробки вредят не только нервам водителей, но и самим машинам. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов в интервью RT, подчеркнув, что длительная езда в условиях заторов ускоряет износ двигателя.

В чём опасность холостого хода

Эксперт пояснил, что при стоянии в пробке мотор работает на холостых оборотах. Это означает минимальное давление масла в системе.

"Стояние в пробке — это холостой ход автомобиля. Долгий холостой ход вредит. У нас доставка масла к трущимся местам осуществляется работой масляного насоса. Так вот, когда двигатель работает на холостом ходу, у нас минимальное давление масла. В итоге масло с трудом доставляется, плохо продавливается через фильтры и агрегаты становятся менее смазанными. Как следствие — износ двигателя возрастает", — отметил Попов.

Недостаточная смазка приводит к повышенному трению, а значит — к ускоренному износу деталей.

Перегрев как дополнительный риск

Помимо проблем с маслом, пробки создают риск перегрева двигателя. При медленном движении или длительном простое система охлаждения работает менее эффективно, что усиливает нагрузку на мотор.

Вывод

Частая эксплуатация автомобиля в городских заторах заметно сокращает срок службы двигателя. Поэтому эксперты советуют внимательно следить за состоянием масла и системы охлаждения, если машина большую часть времени проводит в пробках.

