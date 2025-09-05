Масло работает против вас: что происходит с двигателем в городских заторах

Езда по городским пробкам давно стала обыденностью для миллионов автомобилистов. Однако мало кто задумывается, что привычное стояние в заторах наносит ощутимый вред двигателю. Мотор продолжает работать, но нагрузка на него в таких условиях отличается от нормальной эксплуатации, что постепенно приводит к ускоренному износу.

Чем опасен холостой ход

Эксперт Дмитрий Попов объяснил, что пробки — это в первую очередь длительный режим холостого хода. Когда машина стоит без движения, система смазки работает не так эффективно, как во время движения. Давление масла в этот момент минимальное, а значит, оно с трудом продавливается через фильтры и каналы, хуже доходит до пар трения. Отсюда — нехватка смазки и повышенный износ деталей.

"Стояние в пробке — это холостой ход автомобиля. Долгий холостой ход вредит", — сказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, работа на минимальных оборотах приводит к тому, что масло хуже выполняет свою основную функцию — защищать двигатель от перегрева и трения. В итоге мотор изнашивается быстрее, чем при езде по трассе.

Опасность перегрева

Дополнительная проблема — перегрев. В пробках мотору не хватает обдува, поскольку поток воздуха от встречного движения минимален. Вентилятор системы охлаждения работает постоянно, но его мощности не всегда хватает. Особенно это заметно летом или при неисправном радиаторе: стрелка температуры может поползти вверх даже у исправного автомобиля. Перегрев ускоряет разрушение прокладок и уплотнителей, а в запущенных случаях может привести к капитальному ремонту.

Влияние на масло

Состояние моторного масла в условиях пробок также ухудшается. Оно быстрее теряет свои свойства, окисляется и загрязняется. Длительная работа на низких оборотах способствует накоплению нагара и отложений, которые постепенно забивают масляные каналы. Поэтому при эксплуатации автомобиля в городских условиях менять масло рекомендуется чаще, чем предписано в регламенте.

Дополнительные факторы риска

Пробки усиливают и другие скрытые проблемы. Например, если сальники не обеспечивают герметичность, мотор начинает "подъедать" масло. Об этом предупреждает директор компании Vertex Group, производящей бренд Tamashi, Константин Ожогин.

"Отсутствие герметичности сальника может стать причиной "масложора"", — заявил директор Vertex Group Константин Ожогин.

Кроме того, расход масла повышается при несоответствии вязкости смазки рекомендациям производителя. Износ маслосъёмных колпачков, поломка поршневых колец или расширение цилиндров также приводят к тому, что смазка уходит быстрее обычного.