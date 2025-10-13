Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Заднеприводный автомобиль на зимней дороге
Заднеприводный автомобиль на зимней дороге
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:12

Машину греть или нет: правда, которая рушит все привычки в зимний период

Эксперты: длительный прогрев двигателя зимой вреден для мотора

Нужно ли прогревать двигатель зимой: правда и мифы

Каждую зиму этот вопрос вызывает жаркие споры среди водителей. Одни не могут тронуться без пятиминутного прогрева, другие — садятся в машину, поворачивают ключ и тут же выезжают, не дожидаясь тепла. Первые уверены, что только так сохраняют ресурс двигателя. Вторые считают это пустой тратой времени и топлива. Истина, как часто бывает, где-то посередине.

Современные автомобили действительно изменили отношение к привычке зимнего прогрева. Если раньше он был жизненно необходим, то теперь технологии упростили задачу. Давайте разберёмся, нужен ли он сегодня и в каких случаях.

Откуда взялся ритуал прогрева

Традиция "погреть мотор" уходит корнями в середину прошлого века. Тогда в систему охлаждения заливали воду, а за подачу топлива отвечал карбюратор. Масло густело на морозе, и двигатель без подготовки просто не заводился.
Чтобы хоть как-то облегчить запуск, водители подолгу сидели в машине, вытягивали воздушную заслонку, подгазовывали — иначе мотор глох или "стрелял" в выхлоп.

Сегодня всё иначе. Современные автомобили оснащены инжекторами, электронными дросселями и синтетическими маслами, не теряющими текучести даже при -30 °C. И всё же привычка "греть" осталась.

Основные заблуждения о прогреве

Некоторые аргументы сторонников зимнего прогрева выглядят правдоподобно, но на деле давно устарели.

1. "Чтобы двигатель не глох и не дёргался"

Такое происходило с карбюраторными моторами — топливо подавалось грубо и неравномерно. Современные инжекторы регулируют смесь автоматически, а блок управления мгновенно подстраивается под температуру. Если двигатель "троит" или глохнет — это не вопрос прогрева, а неисправность, с которой стоит ехать в сервис.

2. "Чтобы не работать на сухую"

Масло якобы стекает в поддон за ночь, и мотор запускается "насухо". На самом деле современные синтетические составы сохраняют плёнку на стенках цилиндров и не густеют. Если лампа давления масла погасла — всё в порядке. Если горит — запуск прекращаем и вызываем эвакуатор.

3. "Чтобы прогреть впуск и выпуск"

Эта логика относилась к старым моторам с подогревом впускного коллектора. Сегодня смесь подаётся точно и равномерно, а нейтрализатор размещён под капотом, чтобы быстрее выходить на рабочую температуру. Задерживая прогревом выхлоп, водитель скорее вредит экологии, чем помогает двигателю.

4. "Чтобы не сломать турбину"

Турбокомпрессор действительно чувствителен к температуре, но он прогревается за считанные минуты — горячие выхлопные газы делают своё дело. Главное правило — не раскручивать холодный мотор на высокие обороты.

5. "Дизель нужно греть особенно долго"

Дизель медленно нагревается на холостых, потому что выделяет меньше тепла. Именно поэтому многие модели оснащены автоматическим повышением оборотов или дополнительными подогревателями топлива. Стоять на месте полчаса бессмысленно — лучше начать движение аккуратно.

Советы шаг за шагом: как правильно греть зимой

  1. Заводим двигатель и сразу включаем обогрев стёкол и зеркал.

  2. Счищаем снег и наледь, пока мотор работает.

  3. Проверяем, чтобы контрольные лампы погасли.

  4. Через 2-3 минуты можно выезжать — без резких разгонов и торможений.

  5. Первые 3-5 км держим умеренный темп. Двигатель и трансмиссия прогреются быстрее, чем при стоянке.

Если у вас автоматическая коробка, полезно на минуту перевести селектор в "D" и удерживать тормоз. Это позволит жидкости немного согреться перед движением.

Дизельным авто перед поездкой стоит убедиться, что в баке — зимняя солярка. Летнее топливо густеет даже при -10 °C, и мотор попросту не запустится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: долгая работа на холостых.
Последствие: перерасход топлива, сажа в выхлопе, разрядка аккумулятора.
Альтернатива: краткий прогрев и движение на малых оборотах.

Ошибка: подгазовывание на месте.
Последствие: износ цилиндро-поршневой группы, перегрев катализатора.
Альтернатива: равномерная езда с постепенным набором температуры.

Ошибка: езда сразу "в пол".
Последствие: ускоренный износ подшипников турбины и коробки передач.
Альтернатива: плавный старт и короткий прогрев трансмиссии.

А что если мороз за -40 °C?

В условиях Крайнего Севера даже современные технологии не спасают. Там водители используют автономные подогреватели, утепляют капот, а иногда и вовсе не глушат мотор ночью. Специальные устройства, такие как Webasto или Eberspächer, позволяют заранее прогреть двигатель и салон, не тратя топливо впустую. Это удобно и безопасно — особенно в экспедициях или при длительных стоянках.

Плюсы и минусы зимнего прогрева

Преимущество Недостаток
Комфортный запуск и тёплый салон Перерасход топлива
Быстрая очистка стёкол Повышенные выбросы CO₂
Минимум конденсата в системе Долгая работа на холостых вредна для катализатора
Возможность разогреть АКПП и антифриз Риск штрафов за стоянку с работающим мотором в жилых зонах

Вывод очевиден: непродолжительный прогрев оправдан, длительный — нет.

Мифы и правда

Миф: чем дольше греешь, тем лучше.
Правда: после 3-5 минут пользы нет, мотор должен прогреваться в движении.

Миф: масло нужно "разогнать".
Правда: система смазки запускается мгновенно после старта.

Миф: при коротком прогреве катализатор страдает.
Правда: он нагревается быстрее во время движения, а не стоя на месте.

FAQ

Сколько минут греть двигатель зимой?
2-3 минуты достаточно, чтобы обеспечить циркуляцию масла и стеклоочистку.

Можно ли ехать сразу после запуска?
Да, но только с плавным ускорением и без нагрузки.

Чем вреден долгий прогрев?
Вызывает конденсат, избыточный нагар и загрязнение свечей.

Как прогреть дизель зимой?
Использовать зимнее топливо, включить свечи накала и дать мотору поработать пару минут.

Стоит ли покупать предпусковой подогреватель?
Да, если часто ночуете на улице или живёте в регионе с сильными морозами — устройство экономит ресурс двигателя и топливо.

3 интересных факта

• В некоторых странах Европы прогрев на месте запрещён законом — за выбросы можно получить штраф.
• Современные гибриды и электромобили имеют встроенные климатические таймеры: прогрев происходит от розетки, а не от мотора.
• Автомобильные масла с маркировкой 0W и 5W сохраняют текучесть до -35 °C, обеспечивая запуск без долгого ожидания.

Исторический контекст

Полвека назад зима для автомобилистов была настоящим испытанием. Синтетических масел не существовало, антифриз был роскошью, а аккумуляторы садились после пары попыток запуска. Поэтому прогрев был не прихотью, а необходимостью. Сегодня ситуация иная: технологии позволяют завести машину и поехать, не опасаясь за ресурс. Главное — не перегревать тему.

