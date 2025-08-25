Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:58

Обрыв ремня ГРМ: когда мотор отделывается испугом, а когда превращается в груду металла

Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист

Почему один водитель после обрыва ремня ГРМ отделывается лёгким испугом, а другой сталкивается с капитальным ремонтом двигателя? Всё дело в конструкции мотора.

Почему клапаны гнёт при обрыве

Любой автомобилист хотя бы раз слышал истории о том, как обрыв ремня или цепи газораспределительного механизма оборачивается серьёзными последствиями. В худшем случае клапаны встречаются с поршнями и получают повреждения, что ведёт к дорогому ремонту. Однако некоторым автовладельцам везёт: на их двигателях предусмотрена специальная защита от загиба клапанов.

"Такая защита реализуется в виде выемок на поршнях. Они дают клапану шанс пережить столкновение без серьёзных повреждений", — пояснил инженер-двигателист в беседе с порталом naavtotrasse.ru.

В народе такие моторы называют "безвтыковыми". Но важно понимать: даже наличие этих каналов не всегда гарантирует стопроцентную безопасность. В практике встречались случаи, когда клапаны всё равно деформировались.

Какие двигатели считаются "безвтыковыми"

Найти двигатель, полностью защищённый от подобных проблем, на самом деле непросто. Инженер называет лишь несколько примеров:

  • отечественные восьмиклапанные моторы последних лет выпуска (с 2018 года);

  • бюджетные модели Kia Rio и Hyundai Solaris;

  • отдельные двигатели Toyota.

В таких агрегатах поршни имеют специальные выемки. Благодаря этому последствия обрыва ремня или цепи оказываются менее плачевными. Но производители, по словам эксперта, редко идут на подобные технические "бонусы" для водителей: слишком надёжные моторы сокращают продажи запчастей и расходников, а значит, уменьшают прибыль.

Стоит ли менять поршни

Логично возникает вопрос: а что, если поставить на свой автомобиль поршни с выемками? Теоретически это возможно, но подходит далеко не для всех моделей, а стоимость переделки зачастую превышает все выгоды. Куда разумнее подходить к вопросу профилактически — следить за состоянием ремня или цепи и менять их по регламенту.

Когда менять ГРМ

Срок службы ремня ГРМ в среднем составляет 80-120 тысяч километров, цепи — 150-200 тысяч километров. Но это усреднённые показатели: многое зависит от режима эксплуатации машины, качества топлива и масла. Например, в условиях городских пробок нагрузка на мотор выше, и износ происходит быстрее.

Эксперты советуют не дожидаться "срока Х" и менять детали заранее — на 10-20 тысяч километров раньше, чем указано производителем. Такой подход позволяет значительно снизить риск внезапного обрыва и дорогостоящего ремонта.

