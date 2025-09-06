Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги и автомобиль
Деньги и автомобиль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:15

Утилизационный сбор бьёт не по тем: почему отечественные компании бьют тревогу

"Камаз", "ГАЗ" и "Соллерс" обратились в Минпромторг с предложением изменить правила утилизационного сбора

Российские автопроизводители в очередной раз подняли тему утилизационного сбора. Компании уверены: действующая система нуждается в корректировке, так как она больше не отвечает интересам рынка и государства. Главная претензия заключается в том, что расчет сбора сегодня ведется исходя из объема двигателя, хотя, по мнению промышленников, куда более справедливой основой станет мощность мотора.

Почему автопроизводители недовольны

На первый взгляд схема, действующая сейчас, выглядит простой: чем больше объем двигателя, тем выше сумма сбора. Но у такого подхода есть существенный недостаток — он не учитывает реальные характеристики и производительность автомобиля. Два мотора одинакового объема могут давать совершенно разную мощность, а значит и эксплуатационная нагрузка на дороги, окружающую среду и технические ресурсы будет разной.

Российские компании убеждены, что именно мощность должна стать главным критерием при расчете прогрессивной шкалы. Такой вариант, по их мнению, позволит более честно распределить налоговую нагрузку и устранить перекосы, когда машины с высокими характеристиками обходятся дешевле ввозимого бюджетного транспорта.

Кто выступил с инициативой

С официальным письмом в адрес министра промышленности и торговли Антона Алиханова обратились сразу несколько крупных игроков: "Камаз", группа "ГАЗ" и "Соллерс". Производители настаивают, что пересмотр правил не просто актуален, а критически необходим для защиты рынка.

По словам представителей компаний, на сегодня сформировалась практика, когда бизнес-структуры массово завозят автомобили в Россию, оформляя их на физических лиц. В результате используется льготная ставка утилизационного сбора, предусмотренная именно для граждан, приобретающих машину для себя.

В чем проблема "серого" импорта

Такой подход позволяет компаниям экономить значительные суммы, однако наносит прямой ущерб государственному бюджету. Кроме того, это приводит к тому, что на рынок попадает техника без гарантийного обслуживания и официальной поддержки. Запасные части для таких машин зачастую недоступны, а их качество и безопасность могут быть сомнительными.

Именно поэтому автопроизводители просят ужесточить контроль за подобными схемами. По их словам, сегодня льготами для частных лиц пользуются те, кто фактически занимается коммерческим импортом.

Предложение компаний

Автогиганты считают целесообразным распространить прогрессивную шкалу, основанную на мощности двигателя, и на физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования. При этом предлагается сохранить льготы для массового сегмента.

"… Предлагается также распространить прогрессивную шкалу, увязанную с мощностью двигателя, на физических лиц, ввозящих транспортные средства для личного пользования, но с применением льготных ставок для ввоза массовых автомобилей с мощностными характеристиками до 160 л. с. (наибольшая доля среди ввозимых автомобилей)", — говорится в обращении.

Такой шаг, по мнению производителей, поможет выровнять условия конкуренции и позволит государству получать те доходы, на которые оно рассчитывает.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России назвали автомобили с лучшей ликвидностью: Toyota Corolla, Camry и Hyundai Solaris — сегодня в 12:34

Эти автомобили почти не дешевеют: свежий рейтинг "Автостата"

Toyota Corolla возглавила рейтинг седанов и хэтчбеков по остаточной стоимости в России — 53%. В лидерах также Camry, Solaris, Kia и Lada Granta.

Читать полностью » В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto сегодня в 12:24

Трейд-ин и скидки: как сэкономить на покупке белорусского авто

Belgee объявила о снижении цен: седан S50 и кроссоверы X50 и X70 стали доступнее, в том числе с дополнительными скидками по программе трейд-ин.

Читать полностью » МВД предложило задерживать автомобили иностранцев до уплаты штрафов за нарушение ПДД сегодня в 12:14

Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины

МВД хочет обязать владельцев авто с иностранными номерами платить штрафы за сутки. Иначе машину будут эвакуировать на спецстоянку до погашения долга.

Читать полностью » Эксперт Тимашов рассказал о главных причинах возгораний автомобилей сегодня в 12:04

Под капотом зреет катастрофа: как эти мелочи превращают авто в факел

Автоэксперт объяснил, почему загораются машины: износ проводки, утечка топлива, сухая трава под катализатором или даже гнездо птиц под капотом.

Читать полностью » Эксперт Кондрашов рассказал о местах, где чаще всего угоняют автомобили сегодня в 11:59

ТОП-3 места, где риск угона максимален: стоит быть особенно осторожным

Эксперт рассказал, где угоняют машины чаще всего: во дворах загородных домов со взломом ворот, на парковках ТЦ и в жилых районах ночью.

Читать полностью » Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за январь–август 2025 года снизились на 25% сегодня в 11:53

Продаж меньше, а лидерство сохраняется: парадокс российских производителей

Минпромторг сообщил о падении рынка новых авто в России: за 8 месяцев 2025 года продажи снизились на 25%, сильнее всего просели грузовики и автобусы.

Читать полностью » В России подешевели сегодня в 11:48

Конкуренция вынудила Tank сбросить цену: внедорожник дешевеет впервые

Tank снизил цены на внедорожник 300: все комплектации подешевели на 200 тыс. рублей. Теперь стоимость модели в России стартует от 4,15 млн.

Читать полностью » Миронов направил обращение о замене старых автомобильных номеров на новые с флагом России сегодня в 11:43

Старые госзнаки могут уйти в прошлое: в России обсуждают единый стандарт

Сергей Миронов предложил заменить все действующие автомобильные номера на единый образец с флагом России, предусмотрев бесплатный обмен для владельцев.

Читать полностью »

Новости
Еда

Соус Марчеллы Хазан с томатами, луком и маслом стал классикой итальянской кухни
Питомцы

Уход за собакой включает 10 сложностей по информации Россельхознадзора
Красота и здоровье

Норвежское исследование: кофе из турки и френч-пресса повышает холестерин
Спорт и фитнес

Альберт Мэтини: сайд-планк задействует корпус, плечи, ягодицы и квадрицепсы
Садоводство

Как спасти рассаду: эффективные методы борьбы с почвенными вредителями
Наука и технологии

Ученые объяснили роль алкоголя в развитии цивилизаций
Еда

Учёные сообщили о разрушении витаминов группы B при резком охлаждении яиц
Наука и технологии

Учёные расшифровали геном 4500-летнего египтянина из глиняного сосуда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet