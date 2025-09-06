Утилизационный сбор бьёт не по тем: почему отечественные компании бьют тревогу

Российские автопроизводители в очередной раз подняли тему утилизационного сбора. Компании уверены: действующая система нуждается в корректировке, так как она больше не отвечает интересам рынка и государства. Главная претензия заключается в том, что расчет сбора сегодня ведется исходя из объема двигателя, хотя, по мнению промышленников, куда более справедливой основой станет мощность мотора.

Почему автопроизводители недовольны

На первый взгляд схема, действующая сейчас, выглядит простой: чем больше объем двигателя, тем выше сумма сбора. Но у такого подхода есть существенный недостаток — он не учитывает реальные характеристики и производительность автомобиля. Два мотора одинакового объема могут давать совершенно разную мощность, а значит и эксплуатационная нагрузка на дороги, окружающую среду и технические ресурсы будет разной.

Российские компании убеждены, что именно мощность должна стать главным критерием при расчете прогрессивной шкалы. Такой вариант, по их мнению, позволит более честно распределить налоговую нагрузку и устранить перекосы, когда машины с высокими характеристиками обходятся дешевле ввозимого бюджетного транспорта.

Кто выступил с инициативой

С официальным письмом в адрес министра промышленности и торговли Антона Алиханова обратились сразу несколько крупных игроков: "Камаз", группа "ГАЗ" и "Соллерс". Производители настаивают, что пересмотр правил не просто актуален, а критически необходим для защиты рынка.

По словам представителей компаний, на сегодня сформировалась практика, когда бизнес-структуры массово завозят автомобили в Россию, оформляя их на физических лиц. В результате используется льготная ставка утилизационного сбора, предусмотренная именно для граждан, приобретающих машину для себя.

В чем проблема "серого" импорта

Такой подход позволяет компаниям экономить значительные суммы, однако наносит прямой ущерб государственному бюджету. Кроме того, это приводит к тому, что на рынок попадает техника без гарантийного обслуживания и официальной поддержки. Запасные части для таких машин зачастую недоступны, а их качество и безопасность могут быть сомнительными.

Именно поэтому автопроизводители просят ужесточить контроль за подобными схемами. По их словам, сегодня льготами для частных лиц пользуются те, кто фактически занимается коммерческим импортом.

Предложение компаний

Автогиганты считают целесообразным распространить прогрессивную шкалу, основанную на мощности двигателя, и на физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования. При этом предлагается сохранить льготы для массового сегмента.

"… Предлагается также распространить прогрессивную шкалу, увязанную с мощностью двигателя, на физических лиц, ввозящих транспортные средства для личного пользования, но с применением льготных ставок для ввоза массовых автомобилей с мощностными характеристиками до 160 л. с. (наибольшая доля среди ввозимых автомобилей)", — говорится в обращении.

Такой шаг, по мнению производителей, поможет выровнять условия конкуренции и позволит государству получать те доходы, на которые оно рассчитывает.