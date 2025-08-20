Мотор сменился, характер остался: новый Viper рвёт асфальт мощнее, чем раньше
Редкий случай, когда поклонники Viper разделились на два лагеря: проект BoostedMotorsports показал, что даже культовый V10 можно заменить на рядную "шестёрку". Результат? Споры о святотатстве — и прирост мощности более чем на 400 л. с.
Почему это вызвало бурю
Оригинальный V10 Viper многим не нравился своим звучанием. Поэтому замена на Hurricane I6 — шаг одновременно смелый и провокационный. Автор проекта признаётся:
"Я фанат Viper с детства, но не пурист. И новый звук меня не смущает".
Что сделали с мотором
- Базовый Hurricane лишили штатных двух турбин и поставили одну twin-scroll турбину с самодельным коллектором.
- На стенде двигатель сразу выдал 492 л. с. и 345 Нм на колёсах — на 42 л. с. больше, чем у оригинального GTS '96 с завода.
Дальнейшие настройки быстро вывели показатели на новый уровень:
- 593 л. с. и 544 Нм
- 704 л. с. и 616 Нм
- Пятый прогон — мощнее, чем у стокового Hellcat на коленвале.
Итог
На финальном заезде мотор показал более 840 л. с., а на трассе настройка подняла отдачу до 900+ л. с. на колёсах. И это ещё не предел: BoostedMotorsports признаются, что придержали потенциал, чтобы машина выдержала дебют на Roadkill.
Так Viper, потеряв четыре цилиндра, неожиданно стал сильнее и ещё более безбашенным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru