Mercedes и BMW зарыли топор войны: что стоит за неожиданным союзом конкурентов

Можно ли представить, что многолетние конкуренты объединяют усилия ради выживания на стремительно меняющемся рынке? Именно такой сценарий сегодня обсуждают два гиганта мирового автопрома — Mercedes-Benz и BMW. Компании, десятилетиями соперничавшие за лидерство, ведут переговоры о совместном производстве двигателей внутреннего сгорания.

Дефицит как главный фактор

По данным немецкого издания Manager Magazin, Mercedes планирует к концу десятилетия начать закупать у BMW четырехцилиндровые бензиновые моторы. Причина кроется в нехватке установок для гибридных моделей. Сначала штутгартский концерн рассматривал вариант сотрудничества с китайским Geely, но от него отказались: для американского рынка такой шаг мог обернуться репутационными потерями.

Решение нашли ближе — на заводе BMW в австрийском Штайре. Предприятие уже в 2024 году выпустило свыше миллиона двигателей и отличается высокой автоматизацией процессов, что позволяет быстро масштабировать производство.

Американский вектор

Переговоры компаний выходят далеко за рамки обычных поставок. Рассматривается вариант переноса части сборки в США. Такая локализация снизит риски, связанные с возможными импортными пошлинами, и повысит привлекательность проекта для американских покупателей. В этом контексте сотрудничество приобретает не только технологический, но и геополитический смысл.