Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Машина остановилась посреди дороги — а виноват вовсе не бензин

Машина глохнет во время движения: основные неисправности по данным сервисов

Ситуация, когда машина внезапно глохнет прямо во время движения, знакома многим водителям. Чаще всего причина кроется в топливной системе, зажигании или электрике. Разберём самые распространённые случаи и возможные решения.

Банальная причина — закончилось топливо

Иногда ответ лежит на поверхности. Пустой бак способен оставить водителя на обочине без лишних предупреждений.

"Первым делом стоит убедиться, что в баке действительно есть горючее. Просто взгляните на датчик на приборной панели", — заявил начальник торговой сети Auto3N Станислав Ананьин.

Если бензина нет — заправьтесь. Но если даже после этого мотор продолжает глохнуть, стоит проверить работу топливного насоса.

Неполадки в топливной системе

Засорённый фильтр, неисправный насос или проблемные форсунки приводят к тому, что двигатель начинает "пинаться", обороты скачут, а затем машина и вовсе глохнет.

"Если автомобиль заглох, можно попробовать заменить топливный фильтр. На самом элементе есть стрелка, показывающая направление потока топлива", — отметил продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA) Дмитрий Николаевич.

Если дело не в фильтре, без сервиса не обойтись: диагностика и ремонт насоса или форсунок требуют специалистов.

Некачественное топливо

Поддельное или грязное горючее — ещё одна причина, почему машина может остановиться. В бак может попасть вода, песок или грязь. Иногда водители случайно заливают не тот тип топлива — бензин вместо дизеля или наоборот.

При этом двигатель начинает работать неправильно, а фильтры быстро забиваются. Обычно машина глохнет сразу после заправки.

Воде в баке можно противостоять с помощью специальных присадок, но от песка или ошибки при заправке они не спасут. В таких случаях лучше ехать в сервис.

Электрика и аккумулятор

Многие уверены, что при работающем моторе аккумулятор не играет роли. Но это миф.

"Если машина заглохла зимой, а с топливом всё в порядке, стоит проверить аккумулятор. Иногда его нужно полностью зарядить или заменить", — заявил директор по маркетингу и продажам ООО "Мотор-Плейс" Максимилиан Железняк.

Проблемы в системе зажигания

Если неисправны свечи, катушки или провода, двигатель начинает работать с перебоями: появляются рывки, скачки оборотов, а затем он глохнет.

"Старые свечи можно заменить самостоятельно. Но если проблема в катушке или системе управления — лучше обратиться в сервис", — объясняет Дмитрий Николаевич.

Датчики и электроника

Современные авто насыщены электроникой. Например, выход из строя датчика положения коленвала или расхода воздуха может привести к внезапной остановке двигателя. В таких случаях на приборной панели загорается лампа Check Engine.

Для точной диагностики потребуется оборудование автосервиса, которое определит неисправный датчик.

Воздушный фильтр

Недостаток кислорода в двигателе из-за забитого фильтра тоже способен остановить машину. Особенно заметно это при разгоне, когда мотору нужно больше воздуха.

"При засорённом фильтре двигатель работает с перебоями, а во время разгона может заглохнуть", — заявил директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.

Заменить фильтр можно самостоятельно: найти его в инструкции, снять защитный кожух, достать старый элемент и установить новый.

