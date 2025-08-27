Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салон автомобиля
Салон автомобиля
© commons.wikimedia.org by Jaguar MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:31

Машина "говорит" запахами: подсказки, которые водители чаще всего пропускают

Моторист: сладковатый запах из выхлопа при прогреве указывает на утечку антифриза

Почему иногда привычный утренний прогрев автомобиля сопровождается странным запахом, который вскоре исчезает? Опытные мотористы предупреждают: такие "сигналы" нельзя игнорировать. По характеру запаха и дыма можно распознать начинающуюся неисправность двигателя, а в некоторых случаях — предотвратить дорогостоящий ремонт.

Когда в выхлопе появляется сладковатый запах

"Если во время прогрева из трубы идет белый дым с легким сладковатым ароматом — это тревожный знак", — объясняет моторист.

Подобный симптом говорит о том, что в систему сгорания попадает охлаждающая жидкость. Чаще всего причина в пробитой прокладке ГБЦ или микротрещинах блока цилиндров.

Антифриз постепенно смешивается с маслом, что приводит к быстрому износу деталей, потере мощности и повышенному расходу топлива. Игнорировать проблему опасно: в худшем случае двигатель придется полностью менять, так как восстановление обходится слишком дорого.

Запах старых мотоциклов — масло в выхлопе

Еще один характерный признак — запах гари, напоминающий аромат старых советских мотоциклов. Если к этому добавляется сизый дым из выхлопной трубы, речь почти наверняка идет о попадании моторного масла в систему выхлопа.

Причина обычно кроется в сильном износе деталей или повреждениях цилиндро-поршневой группы. При этом уровень масла падает быстрее обычного, а сам мотор начинает работать "на износ". Ситуацию нельзя оставлять без внимания: промедление приведет к серьезным внутренним повреждениям двигателя.

Чем опасно игнорировать запахи

Любой необычный запах — это подсказка для автовладельца. Иногда он исчезает через пару минут после запуска, и создается иллюзия, что всё в порядке. Но именно такие "мелочи" помогают вовремя заметить проблемы с системой охлаждения или утечку масла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Франции количество частных автомобилей с радарами достигнет 300 к концу 2025 года — Межведомственный комитет по безопасности сегодня в 5:16

Французские дороги теперь под присмотром: автомобили без опознавательных знаков делают своё дело

Во Франции набирает обороты система «Декстер»: частные автомобили с невидимыми радарами фиксируют нарушения скорости и вызывают жаркие споры среди водителей.

Читать полностью » Владелец автосалона назвал надёжные авто с пробегом до 1,5 млн рублей в России сегодня в 4:51

Полтора миллиона на колёсах: какие иномарки удивят надёжностью, а не счетами за ремонт

Какую иномарку купить за 1,5 млн рублей, чтобы не прогадать? Эксперты назвали 5 моделей, которые идеально подходят для российских дорог.

Читать полностью » Пробка нейтрализует запахи и снижает запотевание стёкол в машине — исследование сегодня в 4:37

Секрет свежего воздуха в машине оказался смешно простым — всегда под рукой

Обычная пробка способна не только убрать неприятные запахи в салоне авто, но и снизить влажность, создавая комфорт без лишних затрат.

Читать полностью » Автоэксперт назвал 8 обязательных функций современных автомобилей сегодня в 3:53

Автомобиль без этих функций сегодня уже не автомобиль — что вошло в список обязательного

Какие функции сегодня считаются обязательными в любом автомобиле? Дилер назвал восемь опций, без которых машину уже сложно представить.

Читать полностью » Очистка автомобильных фар лимоном и содой улучшает видимость на дороге сегодня в 3:15

Лайфхак для водителей: лимон и сода заменяют дорогую полировку фар

Лимон и сода способны вернуть прозрачность вашим фарам и сэкономить деньги. Узнайте, как простой метод поможет избежать штрафа и повысить безопасность.

Читать полностью » Эксперт назвал способы устранения сколов на кузове автомобиля без лишних затрат сегодня в 2:55

Сколы на кузове не приговор: простые хитрости, о которых молчат автосервисы

Сколы и царапины на кузове — проблема знакомая каждому водителю. Эксперт рассказал, какие методы ремонта реально работают и когда без сервиса не обойтись.

Читать полностью » Toyota и Lexus отзывают 900 тысяч автомобилей из-за сбоя приборной панели сегодня в 2:16

Toyota отзывает почти миллион машин — причина повергла водителей в шок

Toyota отзывает почти миллион машин по всему миру: у цифровой панели обнаружена ошибка, способная отключить спидометр и увеличить риск аварий.

Читать полностью » Peugeot представил обновлённый 308 2025 года с электрической версией сегодня в 1:57

Французы удивили: новый Peugeot 308 готов спорить даже с электрокарами Volkswagen

Peugeot представил новый 308 2025: свежий дизайн, электрическую версию с запасом хода 450 км и современные технологии, сохранившие дух модели.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Южнокорейское приложение Tmap снизило число аварий на 31 тысячу за три года
Красота и здоровье

Врач Висо объяснил, как просмотр телефона утром влияет на память и мотивацию
Еда

Жаркое в горшочках с грибами: рецепт и рекомендации от кулинаров
Садоводство

Блошки уничтожают урожай: как спасти капусту и редис – лучшие способы защиты
Садоводство

Агрономы назвали сроки пересадки лилий: с 20 августа по 15 сентября
Красота и здоровье

Воспаление наружного уха: как избежать осложнений – рекомендации отоларингологов
Наука и технологии

ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения
Авто и мото

Снижение спроса на новые авто в России стимулирует рост продаж машин с пробегом — опрос "Автостата"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru