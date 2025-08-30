Машину могут забрать прямо на регистрации: чем опасна замена двигателя

Можно ли поставить автомобиль на учёт, если двигатель был заменён? На первый взгляд кажется, что проблем возникнуть не должно, ведь для многих владельцев замена мотора — это обычная практика: двигатель "умер", владелец купил контрактный и продолжает ездить. Однако эксперты предупреждают: регистрация в ГАИ может превратиться в серьёзное испытание и даже завершиться отказом.

Когда мотор становится препятствием

Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков объяснил, что всё зависит от состояния и происхождения силового агрегата.

"Если двигатель отличается от штатного по модели или рабочему объёму, либо его маркировка уничтожена, машину на учёт не поставят", — подчеркнул он.

Проблемы могут возникнуть даже в случае, когда устанавливается аналогичный мотор. По словам эксперта, если на блоке отсутствует заводская маркировка, сотрудник ГАИ всё равно откажет в регистрации. Особенно подозрительными считаются моторы, на которых следы идентификационного номера были удалены с помощью механического инструмента — болгарки, молотка, либо химическим способом.

Опасность скрытых криминальных историй

Особое внимание уделяется происхождению двигателя. Если агрегат числится в розыске как снятый с угнанного автомобиля, последствия будут жёсткими.

"Если двигатель находится в розыске, полиция его изымет и передаст инициатору розыска. Уничтоженная маркировка тоже расценивается как признак криминальной составляющей. В обоих случаях на машину будет вынесен отказ в регистрации, и такой мотор придётся заменить", — отметил Шелков.

На практике это означает, что владелец может лишиться не только дорогостоящего агрегата, но и возможности пользоваться машиной, пока проблема не будет устранена.

Как обезопасить себя при покупке

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперт рекомендует проверять историю двигателя ещё до покупки. Но здесь есть сложность: проверить агрегат по базе ГАИ обычный автовладелец не может. Поэтому единственный способ хоть как-то защититься — фиксировать в договоре купли-продажи полную стоимость и серийный номер двигателя.

В таком случае, если выяснится, что мотор имеет криминальное прошлое или его маркировка вызывает сомнения, у покупателя появится возможность предъявить претензии продавцу.