Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:06

Популярный тюнинг в духе «Форсажа» даёт машине вторую жизнь — и одновременно лишает её главного

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции

Жажда скорости и желание выжать максимум из автомобиля подталкивают тысячи водителей к экспериментам с перепрограммированием двигателя и переходом на биоэтанол E85. Обещания звучат заманчиво: больше мощности, комфортнее езда и даже экономия топлива. Но за этим соблазном скрываются подводные камни — от юридических ограничений до рисков со страховкой и потери надёжности.

Экономия и мощность — соблазн двойной выгоды

Французские специалисты уверяют, что перевод бензинового автомобиля на E85 позволяет снизить расходы на топливо и при этом ощутимо повысить мощность двигателя. Франчайзинговые компании, работающие в этой сфере, особенно популярны в регионе Рона, где десятки мастеров предлагают подобные услуги, обещая "новую жизнь" привычному авто.

Голливудские мечты и реальность закона

Вдохновлённые киносагою "Форсаж", многие владельцы машин решаются на перепрошивку электронных блоков управления. Этот вид тюнинга стал настолько распространённым, что о его правовом статусе задумываются далеко не все.

"Если вы модифицируете компонент, влияющий на управляемость или производительность, вы меняете характеристики автомобиля, и официальное одобрение теряет силу", — заявил автомобильный эксперт Апелляционного суда Лиона Бруно Гибо.

Почему это опасно

Такая переделка делает машину фактически нелегальной. В случае аварии страховка может оказаться недействительной, а сам водитель — виновным в нарушении. И тогда обещанная экономия быстро превращается в дорогостоящую проблему.

