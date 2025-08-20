Почему под мотором теперь пластик, а не сталь: ответ удивит даже опытных водителей

Почему же автопроизводители отказались от привычной металлической защиты двигателя, которая долгие годы считалась необходимым элементом для безопасной эксплуатации автомобиля? Вопрос, который волнует многих водителей, особенно тех, кто часто сталкивается с разбитыми дорогами.

Пластик вместо металла

Еще десять-пятнадцать лет назад на заводском конвейере многие модели оснащались прочными стальными или алюминиевыми листами под днищем. Они надежно прикрывали картер и коробку передач от ударов о камни или бордюры. Но постепенно их вытеснили легкие пластиковые панели.

"Современные пластиковые защиты нужны прежде всего для того, чтобы грязь, влага и пыль не попадали внутрь моторного отсека и трансмиссии", — пояснил владелец сети автосалонов.

То есть речь уже не о защите от ударов, а скорее о защите от мелких внешних факторов. Если же водитель хочет обезопасить машину от серьезных повреждений снизу, металлический вариант придется устанавливать отдельно — через дилера или в сервисе.

Экономика и вес машины

Главная причина отказа от металла — банальная экономика. Алюминий стоит дорого и сильно увеличивает конечную цену автомобиля. Сталь дешевле, но имеет другой минус: вес. А лишние килограммы ведут к росту расхода топлива и ухудшению экологических показателей.

Для автопроизводителей это критично: сегодня рейтинг модели во многом зависит от экономичности. Поэтому каждая лишняя десятка килограммов воспринимается как удар по конкурентоспособности.

Безопасность важнее прочности

Есть и другой аргумент, куда более серьезный — безопасность пассажиров. При краш-тестах инженеры проверяют, как ведет себя моторный отсек в случае сильного лобового удара. По расчетам, двигатель должен уходить вниз, чтобы не пробить перегородку салона.

"Металлическая защита способна помешать этому сценарию и повысить риск травм для водителя и переднего пассажира", — отмечают специалисты.

Соответственно, тяжелая защита может снизить рейтинг безопасности модели и повлиять на результаты сертификации. Для крупных концернов это слишком большая потеря, поэтому выбор в пользу пластика становится очевидным.