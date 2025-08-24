Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Двигатель
Двигатель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:39

Один прибор решает всё: мотор запускается даже в лютый холод

Webasto в России: зачем нужен подогреватель двигателя зимой

Для жителей северных регионов предпусковой подогреватель — это не роскошь, а гарантия того, что автомобиль заведётся в мороз. Без такого устройства запуск двигателя в условиях экстремального холода может превратиться в серьёзную проблему.

История бренда Webasto

Компания Webasto была основана в Германии в 1901 году и изначально занималась производством оборудования для текстильной промышленности. Позже фирма сменила направление и стала разрабатывать климатические системы для автомобилей, спецтехники и даже водного транспорта. В России марка особенно известна благодаря своим автономным подогревателям двигателя, которые позволяют заводить машину даже в сильные морозы.

Зачем нужен Webasto

Система выполняет сразу несколько важных задач:

  • Облегчает запуск двигателя — антифриз прогревается до старта мотора.
  • Согревает салон — водитель и пассажиры садятся в уже тёплую машину.
  • Сохраняет ресурс аккумулятора — для запуска тёплого двигателя требуется меньше энергии.
  • Экономит время — не нужно ждать, пока машина прогреется.

Как работает система

Webasto — это не просто нагреватель, а целая автономная мини-система. Она подключается к малому кругу охлаждения и управляется электронным блоком. Водитель может включить её по таймеру, через пульт, мобильное приложение или даже автоматически при падении температуры.

Принцип работы следующий:

  • Подогреватель запускается по сигналу (таймер, пульт или приложение).
  • Топливо поступает из основного бака автомобиля.
  • В камере сгорания происходит воспламенение.
  • Тепло передаётся охлаждающей жидкости, которая циркулирует по двигателю и отопителю салона.
  • После достижения нужной температуры система отключается автоматически.

Установка Webasto

Обычно устройство размещают под капотом. Оно подключается к топливной системе, врезается в систему охлаждения и питается от бортовой сети. Управляющий модуль устанавливают в салоне.

Основные этапы монтажа:

  • отключение бортового питания;
  • подключение к топливной системе;
  • врезка в патрубки малого круга;
  • вывод блока управления.

Управление и удобство

В зависимости от модели водитель может управлять системой вручную или дистанционно. Среди доступных функций:

  • запуск по таймеру;
  • управление через смартфон (GSM или Bluetooth);
  • включение с брелока;
  • автоматический запуск при низкой температуре;
  • отображение ошибок и статуса работы на экране.

Возможные неисправности

Как и любая техника, Webasto может давать сбои. Чаще всего помогает перезапуск устройства, но иногда требуется диагностика.

  • F01 — неудачный запуск (причина может быть в воздушной пробке, разряженном аккумуляторе или загрязнении камеры сгорания).
  • F02 — перегрев.
  • F03 — проблемы с напряжением.
  • F05 — неисправность вентилятора.

Полный список ошибок всегда указан в инструкции к конкретной модели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российские таксопарки в 2026 году лишатся иностранных автомобилей — закон Госдумы сегодня в 2:16

Водители в шоке: привычные иномарки исчезнут из такси — что останется вместо них

С марта 2026 года российский рынок такси ждёт массовая распродажа иномарок. Почему это приведёт к росту тарифов и ударит по пассажирам?

Читать полностью » Lada Iskra 2025 получила три типа генераторов в зависимости от комплектации сегодня в 2:09

Lada Iskra получила три сердца: какой генератор выдержит зиму без отказа

Три генератора для Lada Iskra 2025: от базового до самого мощного. Почему выбор зависит от комплектации и какие факты о них стоит знать?

Читать полностью » Убыток Xiaomi Auto во II квартале 2025 года снизился до $41 млн сегодня в 1:45

Машины в убыток, прибыль на горизонте: как Xiaomi играет против правил рынка

Xiaomi теряет на каждом электрокаре, но с каждым кварталом всё меньше: спрос огромен, цены растут, а ждать машины приходится почти год.

Читать полностью » Владельцам Lada Vesta обновят ПО из-за риска блокировки руля сегодня в 1:44

АвтоВАЗ признал риск блокировки руля на Vesta — сервисная кампания уже запущена

АвтоВАЗ запускает сервисную кампанию для Lada Vesta: руль может блокироваться даже при заведённом моторе. Исправят бесплатно, но только на ТО.

Читать полностью » Запасное колесо уходит в прошлое: автопром делает ставку на лёгкость и экологичность сегодня в 1:22

Почему новые машины больше не кладут запасное колесо — объяснение сбивает с толку

Всё больше машин выходят с завода без запасного колеса. Почему производители сознательно отказываются от привычной детали и чем её заменяют?

Читать полностью » Исследование Ovoko: Румыния признана страной с наиболее опасными трассами в Европе сегодня в 0:26

Европа раскрыла антирейтинг дорог: страна-лидер шокировала даже соседей

Исследование Ovoko назвало страны Европы с самыми опасными дорогами: почему Румыния возглавила рейтинг, а Греция оказалась в первой десятке.

Читать полностью » Geely начала предзаказы гибридного внедорожника Galaxy M9 мощностью 880 л. с. сегодня в 0:01

Новый внедорожник от Geely удивил даже скептиков: шесть мест и пробег 1500 км

Geely Galaxy M9 — новый шестиместный гибридный SUV мощностью 880 л.с., с запасом хода до 1500 км и технологиями будущего по цене от 2,17 млн рублей.

Читать полностью » ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей вчера в 23:13

Неожиданные правила: как избежать штрафа за багажник на крыше автомобиля

Штраф за багажник на крыше автомобиля — миф или реальность? Капитан полиции объясняет, когда использование конструкции законно, а когда грозит наказанием. Узнайте, как избежать штрафа и обеспечить безопасность на дороге.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить сырные палочки из слоеного теста за 25 минут
ДФО

Штормовое предупреждение в Приморском крае 25 августа: подробности
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Лида Малек: bent knee fallout улучшает стабильность таза и укрепляет поперечную мышцу живота
Красота и здоровье

Врач-нарколог Фаворский предупреждает: слабоалкогольные напитки опаснее, чем кажутся
Садоводство

Конденсат в теплице: почему это опасно для растений и как с этим бороться
Наука и технологии

75 миллионов лет: удивительная находка в Парке динозавров раскрывает секреты эволюции
Дом

Как правильно организовать освещение на кухне: личный опыт
Садоводство

Почему ваши агапантусы не цветут: три ключевых причины и решения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru