Утро без скребка и мучений с запуском зимой — достаточно одного устройства

В северных регионах России предпусковой подогреватель — не роскошь, а необходимость. В сильные морозы завести двигатель без него бывает невозможно. Одно из самых известных решений — Webasto.

Что такое Webasto

Webasto — немецкая компания, основанная в 1901 году. Сегодня бренд известен во всём мире благодаря системам климат-контроля для автомобилей, спецтехники и водного транспорта. В России имя Webasto стало почти нарицательным и чаще всего ассоциируется с автономными предпусковыми подогревателями двигателя.

Зачем нужен подогреватель

Главная функция — прогрев охлаждающей жидкости ещё до запуска двигателя. Это даёт сразу несколько преимуществ:

упрощает запуск в мороз;

быстрее согревает салон;

снижает нагрузку на аккумулятор;

продлевает ресурс двигателя;

экономит время на утреннем прогреве.

Как работает Webasto

Система подключается к малому контуру охлаждения и управляется электронным блоком. Запускать её можно разными способами: с пульта, по таймеру, через GSM-модуль или мобильное приложение.

Принцип работы:

Подача топлива из бака автомобиля (дизель или бензин в зависимости от модели).

Воспламенение в камере сгорания подогревателя.

Нагрев теплообменника и передача тепла антифризу.

Насос прогоняет горячую жидкость по системе — двигатель и радиатор печки прогреваются.

При достижении заданной температуры система отключается автоматически.

Установка

Обычно Webasto монтируют под капотом. Процесс включает:

отключение аккумулятора;

врезку в топливную магистраль;

подключение к системе охлаждения;

вывод блока управления в салон.

Питание подогревателя идёт от бортовой сети автомобиля.

Управление и функции

В зависимости от модели доступно:

запуск по таймеру;

управление со смартфона (GSM или Bluetooth);

дистанционный запуск с брелока;

автоматическое включение при низкой температуре воздуха;

отображение ошибок и статуса работы.

Типичные ошибки Webasto

Система выводит коды неисправностей. Вот самые распространённые:

F01 — неудачный пуск (воздушная пробка, разряженный АКБ, грязная камера сгорания);

F02 — перегрев;

F03 — неправильное напряжение питания;

F05 — неисправность вентилятора.

Иногда помогает перезапуск системы, но для полноценного ремонта нужно обратиться к сервису.

Частые вопросы

Какой расход топлива?

2-5 кВт установки потребляют 0,12-0,4 л/ч. Самые мощные версии — до 2-3 л/ч, но они не ставятся на легковые авто.

Можно ли включить Webasto из салона?

Да, для этого используется пульт управления или кнопочный модуль.

Вредит ли двигателю?

Нет. Наоборот, подогреватель продлевает ресурс мотора, снижает нагрузку на стартер и АКБ, а главное — убирает эффект "сухого трения" при холодном запуске.

Итог

Webasto — это надёжный способ облегчить жизнь зимой. Он экономит время, бережёт двигатель и делает салон тёплым ещё до того, как вы сели в машину.