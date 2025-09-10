Три элемента, которые чаще всего лишают двигатель тяги

Даже новая машина не застрахована от внезапной потери мощности. Симптомы обычно заметны сразу: ухудшается разгон, растёт расход топлива, мотор работает нестабильно. Причины могут быть самыми разными — от банальных до требующих вмешательства специалистов.

Как понять, что мотор "ослаб"

• машина разгоняется вяло, перестаёт "тянуть" на трассе;

• на панели появляется повышенный расход топлива;

• двигатель плохо держит обороты и норовит заглохнуть;

• авто не выходит за определённую скорость.

Основные причины снижения мощности

1. Некачественное топливо

Заправка на сомнительных АЗС часто приводит к попаданию в бак топлива с примесями. Смесь плохо сгорает, образует сажу, забивает форсунки и катализатор. Иногда под видом бензина или дизеля продают жидкость, вообще не рассчитанную на ДВС. Результат — падение мощности почти сразу после заправки.

2. Свечи зажигания (для бензиновых моторов)

Даже новые свечи быстро покрываются нагаром, особенно при езде в пробках и на низких оборотах. Это вызывает пропуски зажигания, цилиндр не работает, и двигатель теряет часть мощности. Чтобы избежать нагара, полезно иногда "продувать" мотор, разгоняя его до 4000-4500 об/мин на длинных передачах.

3. Воздушный фильтр

Засорённый фильтр не даёт мотору "дышать". В цилиндры поступает мало кислорода, топливная смесь становится бедной, и машина перестаёт развивать полную мощность. Фильтр может забиться раньше срока, если ездить по пыльным дорогам или после попадания воды при проезде через лужи. В таком случае замена обязательна.

4. Топливная система

• Фильтр и насос. Плохое топливо засоряет фильтр, и двигатель начинает "голодать".

• Топливопровод. На бездорожье трубку можно повредить или смять, и подача горючего упадёт.

• Форсунки. Загрязнённые форсунки неправильно распыляют топливо, ухудшая его сгорание. Здесь без профессиональной чистки на СТО не обойтись.

Итог

Даже новая машина может потерять мощность из-за:

• плохого топлива;

• загрязнённых свечей или форсунок;

• забитого воздушного или топливного фильтра;

• повреждений топливной магистрали.

Чтобы избежать проблем, стоит заправляться только на проверенных заправках, регулярно менять фильтры, не злоупотреблять "ползанием" в пробках и не мучить машину на тяжёлом бездорожье, если она для этого не предназначена.