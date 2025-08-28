Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Механик проверяет двигатель
Механик проверяет двигатель
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:31

Разгон превращается в пытку: как жара делает турбодвигатели беспомощными

Автомеханик рассказал, почему жара снижает мощность турбированных моторов

Почему летом мотор "теряет силы"? Этот вопрос часто задают себе водители, замечая, что машина хуже разгоняется и не так бодро реагирует на педаль газа. И дело вовсе не в усталости автомобиля, а в том, как жара влияет на двигатель.

Влияние температуры на мощность

Летом особенно страдают турбированные моторы. В отличие от атмосферных двигателей, у них падение мощности выражено сильнее. Моторист профильного сервиса объясняет: "При высокой температуре воздуха его плотность снижается примерно на 20%. В цилиндры попадает меньше кислорода, а значит, для сгорания топлива не хватает ресурса. Электронный блок управления автоматически уменьшает подачу топлива, чтобы не допустить перегрева и повреждений".

Но и это ещё не всё. Даже в нейтральных условиях сама турбина нагревает поступающий воздух до +30 °C и выше. А в жаркий солнечный день температура может подняться до +70 °C. Такой раскалённый поток снижает эффективность интеркулера, из-за чего мотору становится труднее справляться с нагрузкой.

Как это ощущает водитель

Автовладельцы особенно замечают проблему при разгоне или езде на низких оборотах. До того момента, как турбина "просыпается" (примерно на 1600-1700 об/мин), двигатель фактически работает как атмосферный — но с меньшим объёмом воздуха и, соответственно, с меньшей отдачей. В условиях жары эта особенность становится ещё заметнее: машина разгоняется медленнее, а динамика снижается.

Технические решения

Чтобы компенсировать воздействие высоких температур, применяются разные методы:

  • установка более производительных интеркулеров;

  • корректировка программных настроек ЭБУ (электронного блока управления) для оптимизации работы системы;

  • внедрение дополнительных систем охлаждения воздуха перед его подачей в цилиндры.

Эти меры помогают сохранить мощность двигателя и стабильно чувствовать себя на дороге даже в самые жаркие дни.

