Двигатель
Двигатель
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:52

Пыль и жара воруют топливо: как вовремя заметить скрытых врагов двигателя

Мотористы назвали главные причины перегрева двигателя летом

Жара для машины не менее опасна, чем мороз. Когда столбик термометра поднимается выше +30, автомобиль сталкивается с испытаниями, которые водители часто недооценивают. Моторист одного из специализированных сервисов рассказал, какие проблемы чаще всего подстерегают двигатель летом, и почему важно вовремя обратить внимание на его "самочувствие".

Система охлаждения — первая в зоне риска

Главный источник неприятностей в жаркий сезон — система охлаждения. Радиатор со временем забивается пылью, грязью или химическими отложениями, и поток охлаждающей жидкости становится слабее. В результате мотор быстро перегревается. Мастера предупреждают: не стоит направлять струю мойки высокого давления прямо на радиатор — можно повредить тонкие соты, и тогда риск поломки только возрастет.

Термостат и скрытая угроза перегрева

Еще одна частая причина неисправностей — термостат. Если он перестаёт открывать внешний контур, охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу. Это приводит к ухудшению теплообмена и перегреву. Такой дефект заметить сложно: на первых порах машина может вести себя привычно, но внутри мотор уже испытывает серьёзную нагрузку.

Вентилятор и пробки: опасная комбинация

Особенно тяжело двигателю в городских заторах. При низкой скорости радиатор практически не обдувается, и вся надежда остаётся на вентилятор. Рабочий вентилятор всегда издаёт характерный монотонный шум на холостых оборотах. Если его нет — это повод немедленно ехать в сервис: перегрев может наступить буквально за несколько минут простоя.

Масло тоже страдает

Современные моторы очень чувствительны к высоким температурам. Когда система охлаждения не справляется, часть тепловой нагрузки берёт на себя моторное масло. В итоге быстрее вымываются присадки, отвечающие за вязкость и защитные свойства смазки. Это напрямую сокращает ресурс двигателя.

Фильтр и расход топлива

Не стоит забывать и о воздушном фильтре. Летом, когда пыльность дорог возрастает, он быстрее засоряется. Загрязнённый фильтр приводит к росту расхода топлива и ухудшает процесс сгорания смеси. Казалось бы, мелочь, но именно такие детали в итоге подрывают стабильную работу двигателя.

