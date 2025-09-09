Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:31

Вентилятор работает без остановки, а мотор всё равно закипает — что не так

Закипание антифриза в автомобиле вызывают неисправный термостат, вентилятор или засор радиатора

Представьте: вы едете по городу, и вдруг из-под капота валит белый дым. Сердце в пятки! Но не паникуйте — есть способы избежать дорогостоящего ремонта. Моторист поделился проверенными советами. Давайте разберёмся, как действовать, чтобы сохранить мотор в целости.

Профилактика — ключ к спокойствию

Разумеется, лучше всего предотвратить проблему заранее. Регулярно меняйте расходники и технические жидкости по регламенту — это минимизирует риск закипания. Не игнорируйте приборную панель: следите за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка термометра ползёт вверх — сразу остановитесь и проверьте, в чём дело.

Бывает, что в плотном городском потоке охлаждение не справляется. Что делать?

Вот простой алгоритм:

  • незамедлительно остановитесь.
  • откройте капот.
  • дайте мотору поработать ещё 2-3 минуты — это важно, чтобы избежать повреждений, как, например, деформации головки блока цилиндров (ГБЦ).
  • только потом заглушите двигатель и дайте ему остыть.
  • ищите причину: воздушную пробку (бачок переполнен), поломку термостата или проблемы с вентилятором.

Возможные причины закипания

Закипание антифриза чаще всего происходит из-за:

  • воздушной пробки в системе охлаждения.
  • неисправного термостата, который мешает циркуляции жидкости.
  • проблем с реле или контактами вентилятора — он не включается вовремя или работает постоянно.
  • засорённого радиатора, где антифриз не охлаждается встречным воздухом.

В любом случае, если нашли поломку, лучше отвезти машину в сервис на эвакуаторе — не рискуйте дальнейшей ездой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД объяснило, как вести себя при остановке, если инспектор ГАИ не подходит к машине сегодня в 23:14

Остановили, но не подошли: хитрость, которую используют рейдовые инспекторы

Остановил ли гаишник вашу машину, но не подходит? Узнайте, когда можно уехать без риска, и как вести себя, чтобы избежать штрафов и недоразумений с полицией.

Читать полностью » Бензин проигрывает дизелю в надёжности — анализ автопроизводителей сегодня в 22:58

Дизельные машины и зимние сюрпризы: как избежать проблем с запуском

Дизели служат дольше бензиновых — правда ли? Эксперт из автосервиса раскрывает плюсы и минусы: экономия, но и цена с капризами топлива. Стоит ли выбирать?

Читать полностью » ГАИ применяет ловушки для штрафов водителей в России сегодня в 22:26

Как не стать жертвой гаишных подстав: 5 ловушек, которые должен знать каждый водитель

Автоюрист рассказал, какие подставы от ГАИ до сих пор ловят водителей на дорогах. Узнайте, как не стать жертвой инспекторов и избежать штрафов.

Читать полностью » Reuters: доля Tesla в сегменте электромобилей США достигла минимума уровня 2017 года сегодня в 21:20

Рекордный провал Tesla: это уже было в 2017-м — и снова повторяется

Tesla неожиданно уступила позиции на родном рынке, и теперь ей предстоит доказать, что лидерство в сегменте электромобилей еще можно вернуть.

Читать полностью » АвтоВАЗ осенью 2025 года выпустит три новые версии Lada Vesta — RCI News сегодня в 20:57

Три новинки от Lada подряд: почему осень 2025 может войти в историю Vesta

АвтоВАЗ готовит три новые версии Lada Vesta — CNG, "ПФА" и Sport. Запуск снова перенесли, но ждать осталось недолго: все модификации выйдут осенью.

Читать полностью » В России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и гибридов — данные сегодня в 19:46

От экзотики к норме: электрокары перестали быть игрушкой для избранных

В России стремительно меняется структура парка электромобилей и гибридов. Узнайте, кто сегодня лидирует и какие планы ставит государство к 2030 году.

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России в сентябре составят 120–125 тысяч — оценка Андрея Терлюкевича сегодня в 18:41

Спокойная осень или шторм в салонах: что скрывают прогнозы дилеров

Эксперты оценили перспективы российского авторынка этой осенью. Какие факторы поддерживают спрос, а что мешает росту продаж?

Читать полностью » Минпромторг утвердит список автомобилей для такси с 2026 года сегодня в 17:34

Одни машины — сразу в такси, другие — только через Минпромторг: новый фильтр для перевозчиков

Минпромторг готовит перечень автомобилей, которые допустят к работе в такси после вступления в силу нового закона. Что ждёт рынок перевозок?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Хроническое воспаление у детей связано с условиями окружающей среды — данные проекта HELIX/ATHLETE
Дом

Пауки осенью: энтомологи назвали запахи цитрусовых, которые отпугивают насекомых
Садоводство

Алексей Косяков: рост доли ИЖС увеличил площадь жилья, покупаемого по ипотеке
Красота и здоровье

Психолог Соловьева связала незавершённую сепарацию с алкоголем и перееданием
Красота и здоровье

Профессор Alonso: Мальва снижает воспаление слизистых и облегчает кашель
Красота и здоровье

Психолог Морозова рассказала, как справиться с навязчивыми мыслями вечером
Культура и шоу-бизнес

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей
Красота и здоровье

Иммунолог Крючков: вирусы могут лечить кишечные инфекции и онкологию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet