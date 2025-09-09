Вентилятор работает без остановки, а мотор всё равно закипает — что не так

Представьте: вы едете по городу, и вдруг из-под капота валит белый дым. Сердце в пятки! Но не паникуйте — есть способы избежать дорогостоящего ремонта. Моторист поделился проверенными советами. Давайте разберёмся, как действовать, чтобы сохранить мотор в целости.

Профилактика — ключ к спокойствию

Разумеется, лучше всего предотвратить проблему заранее. Регулярно меняйте расходники и технические жидкости по регламенту — это минимизирует риск закипания. Не игнорируйте приборную панель: следите за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка термометра ползёт вверх — сразу остановитесь и проверьте, в чём дело.

Бывает, что в плотном городском потоке охлаждение не справляется. Что делать?

Вот простой алгоритм:

незамедлительно остановитесь.

откройте капот.

дайте мотору поработать ещё 2-3 минуты — это важно, чтобы избежать повреждений, как, например, деформации головки блока цилиндров (ГБЦ).

только потом заглушите двигатель и дайте ему остыть.

ищите причину: воздушную пробку (бачок переполнен), поломку термостата или проблемы с вентилятором.

Возможные причины закипания

Закипание антифриза чаще всего происходит из-за:

воздушной пробки в системе охлаждения.

неисправного термостата, который мешает циркуляции жидкости.

проблем с реле или контактами вентилятора — он не включается вовремя или работает постоянно.

засорённого радиатора, где антифриз не охлаждается встречным воздухом.

В любом случае, если нашли поломку, лучше отвезти машину в сервис на эвакуаторе — не рискуйте дальнейшей ездой.