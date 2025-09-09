Вентилятор работает без остановки, а мотор всё равно закипает — что не так
Представьте: вы едете по городу, и вдруг из-под капота валит белый дым. Сердце в пятки! Но не паникуйте — есть способы избежать дорогостоящего ремонта. Моторист поделился проверенными советами. Давайте разберёмся, как действовать, чтобы сохранить мотор в целости.
Профилактика — ключ к спокойствию
Разумеется, лучше всего предотвратить проблему заранее. Регулярно меняйте расходники и технические жидкости по регламенту — это минимизирует риск закипания. Не игнорируйте приборную панель: следите за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка термометра ползёт вверх — сразу остановитесь и проверьте, в чём дело.
Бывает, что в плотном городском потоке охлаждение не справляется. Что делать?
Вот простой алгоритм:
- незамедлительно остановитесь.
- откройте капот.
- дайте мотору поработать ещё 2-3 минуты — это важно, чтобы избежать повреждений, как, например, деформации головки блока цилиндров (ГБЦ).
- только потом заглушите двигатель и дайте ему остыть.
- ищите причину: воздушную пробку (бачок переполнен), поломку термостата или проблемы с вентилятором.
Возможные причины закипания
Закипание антифриза чаще всего происходит из-за:
- воздушной пробки в системе охлаждения.
- неисправного термостата, который мешает циркуляции жидкости.
- проблем с реле или контактами вентилятора — он не включается вовремя или работает постоянно.
- засорённого радиатора, где антифриз не охлаждается встречным воздухом.
В любом случае, если нашли поломку, лучше отвезти машину в сервис на эвакуаторе — не рискуйте дальнейшей ездой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru