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Откройте тайну мастеров: какое масло спасёт ваш двигатель после 100 тысяч километров
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Водителям назвали лучшее моторное масло после пробега 100 тыс. км

Откройте тайну мастеров: какое масло спасёт ваш двигатель после 100 тысяч километров

Многие автолюбители в России управляют автомобилями с пробегом свыше 100 тысяч километров, что нередко вызывает вопрос о необходимости смены типа моторного масла. Если раньше масло заменялось с интервалом около 7-8 тысяч километров, то даже при пробеге в 100 тысяч километров смена типа масла может не требоваться, особенно если двигатель не подвергался серьёзным нагрузкам и проходил регулярное обслуживание.

Однако, для тех, кто планирует продолжать эксплуатацию автомобиля ещё несколько лет и хочет продлить его срок службы, смена типа масла может быть полезной.

Какое масло лучше выбрать в такой ситуации? Важно учитывать, что масло должно соответствовать рекомендуемой производителем вязкости и необходимым допускам, которые можно найти в технической документации автомобиля. При выборе нового масла стоит обратить внимание на наличие у двигателя проблем, которые могли возникнуть за 100 тысяч километров пробега.

Например, такие признаки, как повышенный расход масла, необычные звуки при работе двигателя или утечки в местах уплотнений, не должны проявляться при таком пробеге, если двигатель обслуживался правильно. Если двигатель работает без сбоев, рекомендуется использовать масло с вязкостью 0W30 или 5W30 для условий средней полосы России, либо 10W30 для более тёплых регионов.

Выбор вязкости также зависит от типа масла — синтетического, полусинтетического или минерального.

Сейчас, в связи с уходом многих производителей с российского рынка, выбор качественного масла стал ограничен. В таких условиях владельцам автомобилей стоит присмотреться к менее известным маркам, которые рекомендуют квалифицированные специалисты сервисных центров.

Фото: commons. wikimedia.org/SIGAUS (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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