Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Эти буквы на канистре масла решают судьбу катализатора и турбины

ACEA: что означает классификация моторных масел A/B, C и E

Моторное масло — это не просто смазка, а ключевой фактор долговечности двигателя. Оно снижает трение, защищает от перегрева и коррозии, сохраняя детали в рабочем состоянии. На первый взгляд, комбинация цифр и букв на канистре может показаться случайной. Но именно она рассказывает всё о вязкости, температурных свойствах и назначении масла.

Как читать маркировку

Привычная комбинация 5W-30 вовсе не случайна.

  • Первая цифра (например, 5) указывает на поведение масла при низких температурах.
  • Чем меньше значение, тем легче запуск двигателя в мороз.
  • Буква W (Winter) подтверждает пригодность масла для зимней эксплуатации.
  • Второе число (например, 30) отражает вязкость на рабочем ходу. Чем выше цифра, тем надёжнее защита от перегрева, но и выше сопротивление движению деталей.

Так, масло 5W-30 хорошо подходит для холодного климата и универсальной эксплуатации, а 10W-40 чаще выбирают для регионов с мягкой зимой и жарким летом.

Европейская классификация ACEA

На этикетке масла можно встретить обозначения A/B, C или E — это стандарты ACEA (Ассоциации европейских автопроизводителей).

  • A/B — для бензиновых и лёгких дизельных двигателей. Универсальное решение для повседневной эксплуатации.
  • C — для современных моторов с системами снижения токсичности. Масла этого класса содержат меньше золы, серы и фосфора (Low SAPS), что важно для сохранности катализаторов и сажевых фильтров.
  • E — для тяжёлых дизелей, работающих под большими нагрузками. Отличаются стойкостью к износу и отложениям.

Дополнительные пометки на этикетке

Производители всё чаще добавляют маркировку, которая помогает быстрее понять назначение продукта:

  • Synthetic / Semi-synthetic — указывает на состав. Полностью синтетические масла дольше сохраняют свойства и защищают при экстремальных температурах.
  • Longlife — допускают увеличенные интервалы замены, что особенно актуально для современных автомобилей.
  • Low SAPS — забота о каталитических нейтрализаторах и фильтрах.

Как выбрать подходящее масло

Решение стоит принимать не только по цифрам на канистре. Важно учитывать:

  • Рекомендации производителя авто — главная подсказка всегда в руководстве.
  • Климат — мороз требует меньшей вязкости, жаркий регион — более высокой.
  • Тип двигателя и режим эксплуатации — дизель, бензин, грузовик или городской хэтчбек.
  • Дополнительные нюансы — наличие турбины, катализатора или сажевого фильтра.

