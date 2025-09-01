Эти буквы на канистре масла решают судьбу катализатора и турбины

Моторное масло — это не просто смазка, а ключевой фактор долговечности двигателя. Оно снижает трение, защищает от перегрева и коррозии, сохраняя детали в рабочем состоянии. На первый взгляд, комбинация цифр и букв на канистре может показаться случайной. Но именно она рассказывает всё о вязкости, температурных свойствах и назначении масла.

Как читать маркировку

Привычная комбинация 5W-30 вовсе не случайна.

Первая цифра (например, 5) указывает на поведение масла при низких температурах.

Чем меньше значение, тем легче запуск двигателя в мороз.

Буква W (Winter) подтверждает пригодность масла для зимней эксплуатации.

Второе число (например, 30) отражает вязкость на рабочем ходу. Чем выше цифра, тем надёжнее защита от перегрева, но и выше сопротивление движению деталей.

Так, масло 5W-30 хорошо подходит для холодного климата и универсальной эксплуатации, а 10W-40 чаще выбирают для регионов с мягкой зимой и жарким летом.

Европейская классификация ACEA

На этикетке масла можно встретить обозначения A/B, C или E — это стандарты ACEA (Ассоциации европейских автопроизводителей).

A/B — для бензиновых и лёгких дизельных двигателей. Универсальное решение для повседневной эксплуатации.

C — для современных моторов с системами снижения токсичности. Масла этого класса содержат меньше золы, серы и фосфора (Low SAPS), что важно для сохранности катализаторов и сажевых фильтров.

E — для тяжёлых дизелей, работающих под большими нагрузками. Отличаются стойкостью к износу и отложениям.

Дополнительные пометки на этикетке

Производители всё чаще добавляют маркировку, которая помогает быстрее понять назначение продукта:

Synthetic / Semi-synthetic — указывает на состав. Полностью синтетические масла дольше сохраняют свойства и защищают при экстремальных температурах.

Longlife — допускают увеличенные интервалы замены, что особенно актуально для современных автомобилей.

Low SAPS — забота о каталитических нейтрализаторах и фильтрах.

Как выбрать подходящее масло

Решение стоит принимать не только по цифрам на канистре. Важно учитывать: