Многие автовладельцы стараются неукоснительно следовать рекомендациям производителей по выбору моторного масла, тогда как другие считают возможным отклоняться от них в определенных случаях. В частности, когда речь идет о типе моторного масла, производители чаще всего советуют использовать 5W30 или 5W40. Специалист по двигателям объяснил, в каких ситуациях и какому типу масла лучше отдать предпочтение.
Так, если выбрать масло с большей вязкостью, которая примерно в 1,5 раза выше, чем у другого варианта, при повышенных нагрузках детали двигателя будут лучше защищены благодаря более плотному слою смазки. Такое масло также эффективнее при высоких температурах двигателя, в то время как менее вязкий вариант может оказаться слишком жидким, что теоретически может привести к ускоренному износу деталей.
Однако это не означает, что всем необходимо переходить на более вязкое масло. Современные двигатели зачастую спроектированы таким образом, что между деталями остаются минимальные зазоры, а масляные каналы могут быть очень узкими. Это может ухудшить циркуляцию масла при высоких температурах и создать риск того, что масло не достигнет необходимых поверхностей.
На старых двигателях со временем зазоры увеличиваются из-за износа. Эксперты подчеркивают, что для таких двигателей использование более густого масла является разумным решением, тогда как для новых двигателей следует придерживаться рекомендаций производителя и использовать менее вязкий вариант.
Фото: commons.m.wikimedia.org/ SIGAUS (Attribution-Share Alike 4.0.)
Ангола планирует увеличить поставки кофе в Россию
Ангола намерена значительно увеличить объемы поставок кофе на российский рынок, как сообщил посол страны в России Аугушту да Силва Кунья.
Захарова: Тайвань не имеет право рассуждать от имени КНР о российских территориях
У главы администрации Тайваня Лай Циндэ нет права рассуждать от имени Китая касательно принадлежности российских территорий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой публикует внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Заболеваемость ковидом в России выросла на 20% за неделю
За прошедшую неделю в России уровень заболеваемости ковидом вырос на 20%, а число госпитализаций поднялось на 52,3%. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за инфекцией.
Baza: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за постоянных угроз
Российская певица Лориса Долина попросила взять ее под государственную защиту на фоне постоянных угроз ей и ее семье. Об этом сообщает Telegram-канал "База". Артистка уже отправила обращения на имя главы УВД по ЦАО.