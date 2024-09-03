5W30 или 5W40: как сделать правильный выбор масла для вашего двигателя

Многие автовладельцы стараются неукоснительно следовать рекомендациям производителей по выбору моторного масла, тогда как другие считают возможным отклоняться от них в определенных случаях. В частности, когда речь идет о типе моторного масла, производители чаще всего советуют использовать 5W30 или 5W40. Специалист по двигателям объяснил, в каких ситуациях и какому типу масла лучше отдать предпочтение.

Так, если выбрать масло с большей вязкостью, которая примерно в 1,5 раза выше, чем у другого варианта, при повышенных нагрузках детали двигателя будут лучше защищены благодаря более плотному слою смазки. Такое масло также эффективнее при высоких температурах двигателя, в то время как менее вязкий вариант может оказаться слишком жидким, что теоретически может привести к ускоренному износу деталей.

Однако это не означает, что всем необходимо переходить на более вязкое масло. Современные двигатели зачастую спроектированы таким образом, что между деталями остаются минимальные зазоры, а масляные каналы могут быть очень узкими. Это может ухудшить циркуляцию масла при высоких температурах и создать риск того, что масло не достигнет необходимых поверхностей.

На старых двигателях со временем зазоры увеличиваются из-за износа. Эксперты подчеркивают, что для таких двигателей использование более густого масла является разумным решением, тогда как для новых двигателей следует придерживаться рекомендаций производителя и использовать менее вязкий вариант.

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