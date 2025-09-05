Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:58

Лишняя капля в двигателе превращается в счёт на десятки тысяч: главная ошибка при замене масла

Эксперт Турсунова: перелив масла вызывает течи, нагар и риск заклинивания турбины

Переполнение моторного масла в двигателе — частая ошибка, которую допускают автовладельцы при самостоятельной замене или доливе смазки. На первый взгляд кажется, что лишний объём не способен навредить, однако на практике ситуация оборачивается серьёзными последствиями для автомобиля и кошелька владельца.

Почему избыток масла опасен

Когда уровень смазки слегка превышает верхнюю отметку на щупе, угрозы для двигателя нет. Но если перелив значительный, в системе смазки повышается давление. Это приводит к ускоренному расходу масла, закоксовке маслосъёмных колец и появлению течей через уплотнения. Излишки начинают попадать туда, где их быть не должно, что ускоряет износ ключевых деталей.

Проблемы, которые возникают при переливе

Сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова подчёркивает, что избыток масла способен повредить целый ряд узлов автомобиля.

"Из-за этого возрастает его расход, могут закоксовываться маслосъёмные кольца, появляются течи через сальники и уплотнения", — сказала эксперт Барно Турсунова.

Среди наиболее распространённых проблем:

  1. Образование нагара на свечах зажигания.

  2. Повреждение каталитического нейтрализатора при попадании масла в выхлопную систему.

  3. Риск заклинивания турбокомпрессора.

  4. Дорогой ремонт, который может во много раз превысить стоимость правильной замены масла.

Как заметить перелив масла

Перелив легко пропустить, но двигатель всегда подаёт сигналы. На проблему указывают:

  • сизый дым из выхлопной трубы;
  • запах гари в салоне или около капота;
  • нестабильная работа мотора.

Эти признаки должны насторожить водителя и подтолкнуть его к проверке уровня масла.

Как устранить лишний объём

Если перелив уже произошёл, нужно как можно скорее вернуть уровень масла к норме. Сделать это можно двумя способами:

  1. Аккуратно стравить небольшое количество через отверстие щупа.

  2. Слить лишнее масло через масляный фильтр.

Оба метода требуют осторожности, чтобы не повредить систему смазки и не допустить попадания грязи внутрь.

Чем опасно игнорирование проблемы

Многие автолюбители недооценивают последствия перелива, считая его мелочью. Однако постоянное давление масла на детали двигателя приводит к ускоренному износу, а в ряде случаев и к поломкам, устранение которых стоит десятки тысяч рублей. Особенно уязвимы автомобили с турбированными моторами, где нагрузка на смазочную систему и без того высока.

Как избежать перелива

Главное правило — всегда ориентироваться на отметки щупа и рекомендации производителя по объёму масла. Лучше залить немного меньше и при необходимости долить, чем допустить перелив. Для подстраховки специалисты советуют использовать мерный контейнер или шприц, особенно если замена масла проводится своими силами.

Регулярная проверка уровня смазки раз в несколько недель также поможет вовремя выявить изменения. Это особенно важно для машин с большим пробегом, где расход масла выше нормы.

