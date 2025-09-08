Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Моторное масло
Моторное масло
© Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:56

Секрет, о котором молчат на СТО: какое масло можно доливать без вреда для двигателя

Автомеханики рассказали, какие последствия возникают при смешивании моторных масел

Ассортимент моторных масел настолько велик, что у многих водителей возникает вопрос: можно ли в экстренной ситуации смешивать разные виды и не повредит ли это двигателю. На этот счёт существует множество мифов, однако специалисты уверяют — главное, чтобы мотор не остался "на сухую".

Когда приходится доливать масло

В дороге может случиться всё: загорелась лампочка давления, уровень масла оказался критически низким, а под рукой нет подходящего состава. В таких условиях выбор прост — долить любое масло схожего типа, лишь бы не допустить работы двигателя без смазки. Даже неподходящая вязкость нанесёт меньше вреда, чем её полное отсутствие. Уже после возвращения домой или на сервис стоит провести полноценное ТО.

Что делать после экстренной доливки

Автомеханики советуют не ограничиваться доливкой. Чтобы сохранить ресурс мотора, нужно:

  1. заменить всё масло на рекомендованное производителем.

  2. промыть двигатель.

  3. поставить новый фильтр.

  4. выявить и устранить причину утечки или перерасхода масла.

После такой процедуры интервал до следующей замены лучше сократить примерно в два раза. Это позволит минимизировать последствия "экспериментального" смешивания.

Можно ли не обращать внимания на вязкость

"Любое масло лучше, чем его отсутствие, особенно во время поездки", — пояснил моторист профильного автосервиса .

Если речь идёт о доливке до 10-15% от общего объёма, на вязкость действительно можно не смотреть. Существенного влияния на работу мотора такой объём не окажет. Но если выбор есть, лучше подбирать максимально близкие характеристики: например, добавлять 10w40 к такому же.

Совместимость по типу масла

Куда важнее не перепутать категории масел:

  • синтетика совместима с синтетикой;
  • полусинтетика — с полусинтетикой;
  • минералка — с минералкой.

Если под рукой только другой вариант, стоит стараться "улучшить" смесь. Так, синтетику можно добавить в полусинтетику, а полусинтетику — в минералку. Обратное сочетание нежелательно: минеральное масло не дружит с синтетическим.

Почему грузовое масло — не лучший выбор

Масла для грузовиков содержат больше присадок, диспергентов и моющих компонентов. Они рассчитаны на тяжёлые дизели и иной режим эксплуатации. Для легковых двигателей такой состав может оказаться агрессивным, что приведёт к ускоренному износу или проблемам с уплотнителями.

Практические советы водителям

  1. Если доливка нужна срочно — лейте любое подходящее по типу масло.

  2. Не смешивайте минералку с синтетикой.

  3. Избегайте грузовых масел в легковых моторах.

  4. После поездки замените всё масло на новое и сократите следующий интервал замены.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Норвегии продажи электрокаров в августе достигли 13 482 единиц — рост на 25% сегодня в 2:16

Мир смотрит в недоумении: как Норвегия достигла 97% продаж электромобилей

В Норвегии продажи электромобилей в августе достигли 97% от всех новых авто. Страна показывает, как шаг за шагом перейти к полному отказу от ДВС.

Читать полностью » Эксперт объяснил, почему дизельные машины дороже в обслуживании, но долговечнее бензиновых сегодня в 1:49

Дизель — друг или головная боль: чем может обернуться выбор "долгоиграющего" мотора

Дизельные моторы славятся долговечностью и экономичностью, но у них есть и слабые стороны. В чём секрет их ресурса и почему они не так популярны?

Читать полностью » Обновлённый Dacia Duster с Hybrid-G 150 4x4 расходует от 5,5 л топлива на 100 км сегодня в 1:26

Dacia выкатил кроссовер с шестью режимами движения — такого никто не ожидал

Dacia представила уникальный гибрид на бензине и газе с электроприводом задней оси. Что скрывается за новой системой и как изменились Duster и Bigster?

Читать полностью » Продажи Tesla в Японии выросли на 87% и почти сравнялись с Nissan Leaf в 2025 году сегодня в 0:57

Tesla идёт на штурм: японский рынок впервые дрогнул под натиском американцев

Tesla показывает неожиданный рост на японском рынке, меняя привычный баланс сил и подбираясь к многолетнему лидеру в сфере электрокаров.

Читать полностью » Roewe M7 DMH стал одним из самых дальнобойных гибридов в мире по данным CLTC сегодня в 0:26

2050 км без дозаправки: китайский автомобиль показал то, во что трудно поверить

Китайский гибрид Roewe M7 DMH обещает пройти свыше 2000 км на одной заправке и зарядке, сохранив при этом цену, доступную для массового покупателя.

Читать полностью » Майор полиции назвал способы избежать штрафов ГАИ без нарушений вчера в 23:47

Штрафы поджидают: скрытая угроза, которую знают немногие

Водители, внимание: майор полиции раскрыл, как избежать штрафов от ГАИ без рисков. Узнайте о мелких проступках и правильном поведении на дороге. право, авто, штрафы, полиция

Читать полностью » Водитель может отказаться от посадки в патрульное авто ГИБДД вчера в 23:40

Тень ареста над рулем: отказ от патрульной машины — ваш щит от беды

Инспектор требует сесть в патрульное авто? Узнайте, когда можно смело отказаться и как это сделать правильно, без лишних рисков. Права водителя под защитой закона.

Читать полностью » Длительность проверки документов при остановке ГАИ — до 5 минут вчера в 22:54

Как подготовиться к остановке ГАИ и пройти проверку без лишних вопросов и штрафов

Автоюрист поделился хитростями, как завершить разговор с ГАИ за минуты, избегая штрафов и нервов. Узнайте причины остановок и правила поведения для водителей: право, авто, ГАИ, советы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: маленький размер или высокие бортики лотка мешают взрослым и пожилым кошкам
Авто и мото

Рэпер Леван Горозия рассказал о детских мечтах стать космонавтом и баскетболистом
Садоводство

Листовой компост улучшает структуру почвы и сохраняет плодородие на несколько лет
Авто и мото

Сброс ошибок через аккумулятор, предохранитель и сканер: что важно знать водителю
Красота и здоровье

Диетолог Ирина Писарева: 200 грамм овощей в день – минимальная норма для иммунитета
Красота и здоровье

Врач Анастасия Разбежкина: мешки под глазами могут быть признаком заболеваний
Еда

Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду
Спорт и фитнес

Врачи перечислили основные риски при занятиях на беговой дорожке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet