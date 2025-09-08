Секрет, о котором молчат на СТО: какое масло можно доливать без вреда для двигателя

Ассортимент моторных масел настолько велик, что у многих водителей возникает вопрос: можно ли в экстренной ситуации смешивать разные виды и не повредит ли это двигателю. На этот счёт существует множество мифов, однако специалисты уверяют — главное, чтобы мотор не остался "на сухую".

Когда приходится доливать масло

В дороге может случиться всё: загорелась лампочка давления, уровень масла оказался критически низким, а под рукой нет подходящего состава. В таких условиях выбор прост — долить любое масло схожего типа, лишь бы не допустить работы двигателя без смазки. Даже неподходящая вязкость нанесёт меньше вреда, чем её полное отсутствие. Уже после возвращения домой или на сервис стоит провести полноценное ТО.

Что делать после экстренной доливки

Автомеханики советуют не ограничиваться доливкой. Чтобы сохранить ресурс мотора, нужно:

заменить всё масло на рекомендованное производителем. промыть двигатель. поставить новый фильтр. выявить и устранить причину утечки или перерасхода масла.

После такой процедуры интервал до следующей замены лучше сократить примерно в два раза. Это позволит минимизировать последствия "экспериментального" смешивания.

Можно ли не обращать внимания на вязкость

"Любое масло лучше, чем его отсутствие, особенно во время поездки", — пояснил моторист профильного автосервиса .

Если речь идёт о доливке до 10-15% от общего объёма, на вязкость действительно можно не смотреть. Существенного влияния на работу мотора такой объём не окажет. Но если выбор есть, лучше подбирать максимально близкие характеристики: например, добавлять 10w40 к такому же.

Совместимость по типу масла

Куда важнее не перепутать категории масел:

синтетика совместима с синтетикой;

полусинтетика — с полусинтетикой;

минералка — с минералкой.

Если под рукой только другой вариант, стоит стараться "улучшить" смесь. Так, синтетику можно добавить в полусинтетику, а полусинтетику — в минералку. Обратное сочетание нежелательно: минеральное масло не дружит с синтетическим.

Почему грузовое масло — не лучший выбор

Масла для грузовиков содержат больше присадок, диспергентов и моющих компонентов. Они рассчитаны на тяжёлые дизели и иной режим эксплуатации. Для легковых двигателей такой состав может оказаться агрессивным, что приведёт к ускоренному износу или проблемам с уплотнителями.

Практические советы водителям