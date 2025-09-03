Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:59

Незаметная ошибка с маслом убивает мотор быстрее перегрева: как этого не допустить

Автомеханики напомнили, как правильно проверять уровень масла в двигателе

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с необходимостью проверить уровень масла в двигателе. Эта процедура кажется простой, но от её правильности напрямую зависит здоровье автомобиля. Масло не только смазывает детали, но и охлаждает их, не позволяя работать "всухую" и ускоренно изнашиваться. Поэтому контроль уровня смазки — это не формальность, а важная привычка, которая может уберечь мотор от серьёзных поломок.

Почему так важно следить за маслом

Когда в двигателе не хватает смазки, возникает масляное голодание. В таких условиях трущиеся детали начинают перегреваться и разрушаться. Даже короткая поездка с критически низким уровнем масла может обернуться капитальным ремонтом. Но и избыток смазки не менее опасен: излишки масла давят на уплотнители и сальники, что приводит к течам. Оптимальный уровень всегда находится между отметками min и max на щупе, а лучше — ближе к середине.

Как правильно измерять уровень

Чтобы показания были точными, автомобиль необходимо поставить на ровную поверхность. Проверка сразу после остановки двигателя будет неточной — нужно подождать хотя бы 5-10 минут, чтобы масло стекло в картер. Алгоритм действий следующий:

  1. выньте щуп и насухо протрите его.

  2. вставьте щуп обратно в посадочное место.

  3. снова достаньте и оцените уровень масла.

Если метка ближе к нижней границе, стоит долить 100-200 грамм. Доливать до максимума не рекомендуется — всегда оставляйте запас.

Датчики и технологии

На многих современных авто помимо щупа установлены датчики уровня масла. Они выводят информацию на панель приборов или мультимедийный экран. Однако полностью полагаться на электронику не стоит: сенсоры могут давать сбои. Опытные автомобилисты советуют периодически контролировать уровень вручную, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как выбрать подходящее масло

Выбор моторного масла зависит сразу от нескольких факторов:
• тип двигателя (бензиновый, дизельный, турбированный);
• климатические условия эксплуатации;
• допуски производителя автомобиля.

Если залить неподходящий состав, двигатель может работать с повышенной нагрузкой, что ускоряет износ. Например, слишком густое масло зимой будет плохо циркулировать, а слишком жидкое в жару не обеспечит должной защиты.

Как часто менять масло

Производители автомобилей рекомендуют обновлять масло каждые 8-10 тысяч километров пробега или хотя бы раз в год. Всё зависит от того, что наступит раньше. При интенсивной эксплуатации — частых поездках по пробкам, активной езде или в условиях сурового климата — замену стоит делать чаще. Также важно не забывать менять и масляный фильтр, так как именно он удерживает продукты износа и загрязнения.

Ошибки, которых стоит избегать

Многие водители совершают одни и те же промахи:

  1. проверяют уровень на непрогретом моторе сразу после запуска.

  2. доливают масло "на глаз", не дожидаясь точных показаний щупа.

  3. игнорируют выбор подходящей вязкости и марки.

  4. экономят на регулярной замене фильтров.

Каждый из этих моментов может привести к непредсказуемым последствиям — от мелких протечек до серьёзного ремонта двигателя.

