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Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
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Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:59

Автосервисы навязывают ненужную услугу: как промывка двигателя может его убить

Автопроизводители рекомендуют промывать двигатель при пробеге свыше 60 тыс. км

В интернете часто пишут, что при каждой замене масла нужно промывать двигатель. Многие автомобилисты, не разбираясь в деталях, соглашаются на эту услугу и переплачивают. Но так ли необходима эта процедура? Владелец автосервиса объяснил, когда промывка действительно нужна, а когда — просто маркетинг.

Зачем вообще промывают двигатель?

Главная задача промывки — полностью удалить старое масло. При обычном сливе через пробку часть смазки остается в картере. Некоторые мастера выкачивают остатки шприцем или используют специальный аппарат, который убирает почти все.

Когда промывка действительно нужна:

  • смена марки или типа масла — например, если вы купили подержанный автомобиль и не знаете, что заливал предыдущий владелец.
  • профилактика на больших пробегах — после 60-70 тысяч км промывка может продлить ресурс мотора.

А если машина новая или ездит мало?

Современные масла содержат моющие присадки, которые удерживают грязь внизу картера, и она удаляется при следующей замене. Если менять масло вовремя (раз в 8-10 тыс. км), осадок просто не успеет накопиться.

Чаще обновлять смазку стоит тем, кто:

  • много ездит в пробках (из-за перегрева двигателя);
  • использует машину в тяжелых условиях (бездорожье, перевозка грузов).

Промывка двигателя — не обязательная процедура. В большинстве случаев достаточно своевременной замены качественного масла.

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