Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
масло
масло
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:10

Правило трёх минут: лайфхак для точной проверки масла, о котором молчат автосервисы

Неправильная проверка уровня масла повреждает катализатор и сальники — объясняет автоэксперт

Оказывается, большинство автолюбителей допускают ошибки даже в такой, казалось бы, простой процедуре. Опытный моторист объяснил, чем это грозит и как делать всё правильно.

Как правильно измерить уровень масла

Казалось бы, что может быть проще: достать щуп, протереть, снова погрузить и посмотреть уровень. Но именно здесь многие ошибаются. Например, некоторые водители неправильно считывают метки — особенно если на щупе нет надписей, а только чёрточки. В плохом освещении разобраться почти невозможно.

Первая ошибка — проверять масло при недостаточной видимости. Если вы не видите чётко метки — результат будет неточным.

Когда лучше проверять?

Замеры сразу после остановки двигателя или, наоборот, после долгого простоя — тоже частая ошибка. В первом случае масло ещё не стекает в поддон, во втором — уже полностью осело. Оба варианта искажают реальную картину.

Идеальный алгоритм:

  1. Запустите двигатель и дайте ему немного прогреться.
  2. Заглушите мотор.
  3. Подождите 2-3 минуты.
  4. Проверьте уровень.

И не забудьте: машина должна стоять на ровной поверхности! Даже небольшой уклон сделает замеры бесполезными.

Чем опасен перелив масла?

Иногда автовладелец доливает лишние 300-400 грамм. А это уже серьёзно: избыток масла может привести к протечкам через сальники и прокладки.

Если перелили — не ленитесь, удалите излишки. Проще всего сделать это шприцем с трубкой от капельницы через заливную горловину.

Проверяйте масло только на ровной поверхности и при хорошем свете. Соблюдайте правильное время для замера — после 2-3 минут простоя.

Не допускайте перелива — это вредно для двигателя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Участок трассы М-3 сегодня в 14:27

Дорога дороже машины: участок М-3 останется платным дольше, чем живёт автомобиль

Участок М-3 "Украина" станет платным почти на век. Какие аргументы у властей и что предлагают автомобилистам в ответ — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Удаление битума с автомобиля: какие средства использовать, а от каких лучше отказаться сегодня в 13:17

Запрещённые методы: что точно нельзя использовать для удаления битума с машины

Битум на кузове — неприятность, с которой сталкивается каждый автолюбитель. Узнайте, какие ошибки стоит избегать при его удалении и как правильно очистить машину.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные способы снизить расход топлива без затрат сегодня в 13:11

Современные автомобили учат водителей ездить экономно — но не все слушают

Как реально снизить расход топлива? Проверенные советы о стиле вождения, шинах, скорости и аэродинамике — и список мифов, в которые не стоит верить.

Читать полностью » Утопленники на вторичке: как визуально и с помощью диагностики распознать повреждённый автомобиль сегодня в 11:10

Проблемы, которые вы не увидите, но которые могут сделать ваш автомобиль смертельно опасным

Как распознать "утопленника" и избежать покупки проблемного автомобиля? Рассказываем о ключевых признаках и способах диагностики, чтобы защитить ваши деньги и безопасность.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как восстановить ключ с иммобилайзером и без него сегодня в 13:01

Потерять ключ проще, чем восстановить: парадокс современного автопрома

Что делать, если потеряли ключи от машины? Всё зависит от типа автомобиля: от простого дубликата до дорогой перепрошивки у дилера.

Читать полностью » Проверка ОСАГО по госномеру: инструкция на сайте Национальной страховой системы сегодня в 12:53

Один клик, который спасает от проблем с ДТП: как проверить ОСАГО онлайн

Перед оформлением ДТП по европротоколу проверьте ОСАГО. Рассказываем, как бесплатно узнать действительность полиса по номеру авто, VIN или правам.

Читать полностью » Запах бензина не всегда указывает на его качество: советы эксперта по топливу сегодня в 11:04

Вредный миф: можно ли доверять своему носу при выборе топлива

Можно ли определить некачественное топливо по запаху? Эксперт объяснил, почему запах бензина не всегда говорит о его качестве и как избежать проблем с топливом.

Читать полностью » 5 технологий из автоспорта, которые изменили серийные автомобили сегодня в 10:53

От гонок до дорог: как улучшение машин на трассах спасает водителей в городе

От дисковых тормозов до углепластика — рассказываем, как гоночные технологии изменили автомобили, став основой для безопасности и комфорта на дорогах.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Прогноз погоды в Крыму: высокая температура и туман продержатся до конца недели
Питомцы

Светлана Сафонова: первые три дня поиска решают судьбу пропавшего животного
Красота и здоровье

Врач-диетолог Махан подчеркнула, что свет важнее пищи для регулирования сна
Спорт и фитнес

Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома
Еда

В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы
Дом

Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности
Авто и мото

Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества
Садоводство

Правильная посадка саженцев: сроки, почва, полив и защита растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru