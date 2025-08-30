Правило трёх минут: лайфхак для точной проверки масла, о котором молчат автосервисы

Оказывается, большинство автолюбителей допускают ошибки даже в такой, казалось бы, простой процедуре. Опытный моторист объяснил, чем это грозит и как делать всё правильно.

Как правильно измерить уровень масла

Казалось бы, что может быть проще: достать щуп, протереть, снова погрузить и посмотреть уровень. Но именно здесь многие ошибаются. Например, некоторые водители неправильно считывают метки — особенно если на щупе нет надписей, а только чёрточки. В плохом освещении разобраться почти невозможно.

Первая ошибка — проверять масло при недостаточной видимости. Если вы не видите чётко метки — результат будет неточным.

Когда лучше проверять?

Замеры сразу после остановки двигателя или, наоборот, после долгого простоя — тоже частая ошибка. В первом случае масло ещё не стекает в поддон, во втором — уже полностью осело. Оба варианта искажают реальную картину.

Идеальный алгоритм:

Запустите двигатель и дайте ему немного прогреться. Заглушите мотор. Подождите 2-3 минуты. Проверьте уровень.

И не забудьте: машина должна стоять на ровной поверхности! Даже небольшой уклон сделает замеры бесполезными.

Чем опасен перелив масла?

Иногда автовладелец доливает лишние 300-400 грамм. А это уже серьёзно: избыток масла может привести к протечкам через сальники и прокладки.

Если перелили — не ленитесь, удалите излишки. Проще всего сделать это шприцем с трубкой от капельницы через заливную горловину.

Проверяйте масло только на ровной поверхности и при хорошем свете. Соблюдайте правильное время для замера — после 2-3 минут простоя.

Не допускайте перелива — это вредно для двигателя.