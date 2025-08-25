Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:29

Масло на щупе врёт: почему большинство водителей видят не тот уровень

Моторист назвал главные ошибки водителей при проверке уровня масла

Почему большинство водителей ошибаются при проверке уровня масла? На первый взгляд задача кажется до смешного простой: достал щуп, вытер, снова вставил и посмотрел уровень. Но именно в этой, казалось бы, элементарной процедуре кроется множество ошибок, которые могут обернуться серьёзными проблемами для двигателя.

"Перелив моторного масла — одна из самых распространённых и опасных ошибок", — рассказал моторист в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Когда и как правильно проверять масло

Одно из главных заблуждений связано со временем проверки. Многие водители достают щуп сразу после остановки двигателя — и получают завышенный уровень, ведь масло не успело стечь в поддон. Другие же делают замер после долгого простоя машины, и в таком случае результат оказывается заниженным.

Правильная методика проста: завести двигатель, прогреть его, затем заглушить и подождать 2-3 минуты. Только после этого можно извлекать щуп — именно тогда показания будут наиболее точными.

Ошибки из-за невнимательности

Есть и другие подводные камни. На некоторых автомобилях щуп не имеет привычных отметок "min" и "max", а лишь несколько рисок, которые трудно разглядеть без хорошего освещения. Проверка уровня масла "на глазок", особенно в сумерках или в гараже без света, почти всегда заканчивается неточными результатами.

Ещё один нюанс — поверхность, на которой стоит автомобиль. Даже небольшой уклон приводит к искажённым данным. Опытные мотористы напоминают: для корректного замера машину нужно поставить строго на ровное место.

Доливка и её последствия

После замера нередко возникает необходимость долить масло. В идеале уровень должен находиться между минимальной и максимальной отметками. Для машин с большим пробегом специалисты рекомендуют подводить уровень ближе к максимуму.

Но именно здесь водители совершают фатальную ошибку — перелив. Часто автолюбитель, сомневаясь в показаниях щупа, добавляет "на всякий случай" ещё 300-400 граммов. Итог — избыток масла в системе, который ведёт к протечкам через сальники и прокладки.

"Если переборщили, не ленитесь убрать лишнее. Проще всего — с помощью медицинского шприца и трубки для капельницы, вставленной в заливную горловину", — советует моторист.

