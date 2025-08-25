Масло на щупе врёт: почему большинство водителей видят не тот уровень

Почему большинство водителей ошибаются при проверке уровня масла? На первый взгляд задача кажется до смешного простой: достал щуп, вытер, снова вставил и посмотрел уровень. Но именно в этой, казалось бы, элементарной процедуре кроется множество ошибок, которые могут обернуться серьёзными проблемами для двигателя.

"Перелив моторного масла — одна из самых распространённых и опасных ошибок", — рассказал моторист в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Когда и как правильно проверять масло

Одно из главных заблуждений связано со временем проверки. Многие водители достают щуп сразу после остановки двигателя — и получают завышенный уровень, ведь масло не успело стечь в поддон. Другие же делают замер после долгого простоя машины, и в таком случае результат оказывается заниженным.

Правильная методика проста: завести двигатель, прогреть его, затем заглушить и подождать 2-3 минуты. Только после этого можно извлекать щуп — именно тогда показания будут наиболее точными.

Ошибки из-за невнимательности

Есть и другие подводные камни. На некоторых автомобилях щуп не имеет привычных отметок "min" и "max", а лишь несколько рисок, которые трудно разглядеть без хорошего освещения. Проверка уровня масла "на глазок", особенно в сумерках или в гараже без света, почти всегда заканчивается неточными результатами.

Ещё один нюанс — поверхность, на которой стоит автомобиль. Даже небольшой уклон приводит к искажённым данным. Опытные мотористы напоминают: для корректного замера машину нужно поставить строго на ровное место.

Доливка и её последствия

После замера нередко возникает необходимость долить масло. В идеале уровень должен находиться между минимальной и максимальной отметками. Для машин с большим пробегом специалисты рекомендуют подводить уровень ближе к максимуму.

Но именно здесь водители совершают фатальную ошибку — перелив. Часто автолюбитель, сомневаясь в показаниях щупа, добавляет "на всякий случай" ещё 300-400 граммов. Итог — избыток масла в системе, который ведёт к протечкам через сальники и прокладки.