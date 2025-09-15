Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Двигатель
Двигатель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:10

Опоры двигателя рушат комфорт водителей медленно, но верно: первые сигналы видно без сервиса

Подушки двигателя выходят из строя после 70–150 тыс. км — предупреждают специалисты

Каждый владелец автомобиля хотя бы раз сталкивался с вибрацией в салоне или характерным стуком под капотом. Нередко причиной становятся именно подушки двигателя — детали, о которых многие вспоминают слишком поздно.

Эти опоры удерживают мотор на месте, гасят колебания и не позволяют силовому агрегату "бить" по кузову. Без них комфортная езда невозможна, ведь все вибрации от двигателя и дороги напрямую передавались бы пассажирам.

Виды подушек и их особенности

Сегодня на автомобилях встречаются несколько типов опор:

  • Резиновые — ставились на старых моделях, в новых авто почти не используются.
  • Резинометаллические — самый распространённый вариант в бюджетном и среднем сегменте.
  • Гидравлические — сложные и эффективные, устанавливаются на современные модели.

Внутри таких подушек находится жидкость, которая работает по принципу амортизатора.

Почему они выходят из строя

Износ опор напрямую зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Срок службы сокращают:

  • частые поездки по ямам и бездорожью,
  • регулярные крены при парковке или проблемы с подвеской,
  • агрессивная езда,
  • последствия аварий,
  • неправильный тюнинг и несоответствующие детали.

Как отмечают специалисты, в среднем подушки служат от 70 до 150 тысяч километров или 5-10 лет, однако многое зависит от конкретной модели автомобиля.

Симптомы неисправности

Есть несколько признаков, по которым можно понять, что опоры требуют проверки:

  • сильная вибрация на руле и кузове при холостом ходу,
  • усиление вибрации при разгоне или старте с места,
  • стук под капотом,
  • "пинки" коробки передач при переключениях и проезде неровностей.

"Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, вибрация будет заметней при трогании. На "автомате" — при переключении режимов АКПП и удержании педали тормоза в D или R", — заявил технический специалист Krauf автозапчасти Андрей Коромыслов.

Как проверить подушки самостоятельно

  • Проверка верхних опор
  • Откройте капот и уберите защиту двигателя.
  • Попросите помощника завести мотор и несколько раз тронуться вперёд-назад.
  • Наблюдайте за двигателем: изменяется ли его положение, появляются ли вибрации.
  • Осмотрите опоры фонариком: ищите трещины, повреждения или подтёки жидкости у гидравлических подушек.

"Попросите помощника удерживать машину на тормозе и слегка нажать газ. Если мотор заметно качнётся — подушки изношены", — заявил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Проверка нижних и боковых опор

Здесь не обойтись без ямы или подъёмника. Понадобятся домкрат, подставка для двигателя и монтировка. Двигатель необходимо аккуратно вывесить, после чего проверить опоры снизу. Любые разрывы или люфт — верный признак неисправности.

Что делать после проверки

  • Если подушки целые, но заметен люфт, достаточно подтянуть крепления.При
  • повреждениях или подтёках необходима замена.
  • Эксперты предупреждают: если нет опыта работы с мотором, лучше обратиться в сервис.
  • Неправильная замена может привести к серьёзным проблемам.

"Сложность часто вызывает откручивание заржавевших болтов. Иногда их приходится срезать или высверливать, а без подходящего инструмента это сделать непросто", — добавляет Коромыслов.

Замена требует внимательности: мотор нужно надёжно зафиксировать, менять опоры лучше по одной, а крепёж использовать новый. Только так можно быть уверенным, что двигатель будет работать без лишних вибраций и нагрузок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ирина Франк назвала причины выхода из строя свечей накаливания в дизельных двигателях сегодня в 0:17

Один неверный щелчок тестера — и мотор останется в сугробе: тайная роль свечей накала

Как понять, что свечи накаливания в дизельном двигателе пора менять, и можно ли проверить их самому без визита в сервис — разбираем пошагово.

Читать полностью » Клюшки или биты в авто могут быть изъяты инспекторами ГИБДД вчера в 23:47

Этот груз в машине может стоить вам тысячи: правила, которые ломают планы на выходные

Водители часто набивают авто вещами, но некоторые могут привести к штрафам. Узнайте, что лучше оставить дома, чтобы поездка прошла без сюрпризов.

Читать полностью » ГИБДД: штраф за обгон на мосту составляет 5000 рублей вчера в 23:23

Запрет, который оборачивается штрафом: как не попасть в капкан на мосту

Водители рискуют нарваться на штраф за обгон на мосту — автоюрист раскрывает хитрую схему ГАИ. Как избежать ловушки и сохранить нервы?

Читать полностью » Исследование: роботы-компаньоны становятся частью семейной жизни, несмотря на утрату функциональности вчера в 22:49

Технологии, которые становятся членами семьи: как робот-совёнок завоевал сердца людей

Исследование о привязанности людей к роботам-компаньонам раскрыло, как технологии становятся частью семейных историй и вызывают эмоциональную привязанность.

Читать полностью » Дорожные ловушки гаишников приводят к штрафам на 5000 рублей в регионах вчера в 22:49

Знаки, которых не видно, и штрафы, которых не избежать: как не стать жертвой ГАИ

Узнайте, как гаишники ловят водителей на мелочах и как защититься от несправедливых штрафов с помощью простых советов и гаджетов.

Читать полностью » Навигационные системы снижают количество ДТП на 15% вчера в 22:14

Авария настигает быстрее, чем успеешь моргнуть: игнорирование навигаторов делает поездку опаснее

Узнайте, как современные технологии и простые правила помогут избежать серьезных аварий на дороге и сделать поездки безопаснее для всех участников движения.

Читать полностью » АВТОВАЗ рассказал о несовместимости лобовых стекол Lada Granta разных годов выпуска вчера в 21:48

Замена стекла на Lada Granta: один неправильный шаг — и вы рискуете безопасностью

На АВТОВАЗе пояснили, почему лобовые стекла Lada Granta разных годов не подходят друг к другу и как избежать проблем при замене.

Читать полностью » Тестирование электромобилей в условиях жары: результаты испытаний Citroen e-C3, Kia EV3 и Tesla Model 3 в Испании вчера в 20:45

Эксперимент в испанской жаре: как горячий климат убивает пробег электромобилей

Как жара влияет на дальность хода электромобилей? Результаты тестирования показали внезапные потери в пробеге, особенно при температурах выше 40 градусов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка с гирями и скакалкой: 10 раундов — рекомендации тренеров
Авто и мото

Моторист развенчал мифы о ремонте двигателей 1.4 и 1.6 литра в корейских автомобилях
Красота и здоровье

Врач Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью
Садоводство

Кукурузный салат богат витамином С, витамином А и железом
Садоводство

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах
Авто и мото

Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов
Культура и шоу-бизнес

Netflix анонсировал выход четвертого сезона "Ведьмака" с Лиамом Хемсвортом в главной роли
Еда

Рецепт вишнёвого торта с кремом маскарпоне сохраняет нежность и сочность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet