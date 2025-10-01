Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Механик проверяет двигатель
Механик проверяет двигатель
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:03

Машину трясёт на светофоре? Виновата деталь за копейки, которую никто не меняет

Подушки двигателя служат 70–150 тысяч километров и требуют осмотра каждые 30–50 тысяч

Подушки двигателя — это незаметные, но крайне важные элементы автомобиля. Именно они гасят вибрацию от работающего мотора и удерживают его на месте. При их износе страдает не только комфорт в салоне, но и сама техника: двигатель начинает "гулять" и может повредить соседние узлы. Поэтому регулярная проверка опор ДВС — залог долгой и безопасной эксплуатации машины.

Что такое подушки двигателя и зачем они нужны

Подушки — это опоры, которые фиксируют мотор и коробку передач. Они гасят колебания и шум, не давая силовому агрегату передавать вибрацию на кузов. Без них каждый толчок на дороге ощущался бы в салоне.

Виды подушек

  1. Резиновые - устаревший вариант, встречается только на старых авто.

  2. Резинометаллические - металлический корпус с резиновой вставкой, самый распространённый тип в бюджетном сегменте.

  3. Гидравлические - внутри находится жидкость (пропиленгликоль), которая работает как амортизатор. Ставятся на современные машины для максимального комфорта.

Почему они выходят из строя

  • поездки по плохим дорогам и бездорожью;

  • регулярные перегрузы и перекосы подвески;

  • агрессивный стиль вождения;

  • последствия ДТП;

  • установка неподходящих деталей при тюнинге.

Когда стоит проверять подушки

Средний ресурс — 70-150 тыс. км или 5-10 лет. Но специалисты рекомендуют осматривать их каждые 30-50 тыс. км, особенно если машина эксплуатируется в тяжёлых условиях.

Признаки износа:

  • вибрация на руле и кузове на холостых;

  • усиление вибраций при разгоне;

  • удары под капотом;

  • "пинки" коробки при переключении.

"Если автомобиль оборудован механикой, вибрация заметней при трогании. На автомате — при удержании тормоза в режимах D или R", — пояснил технический специалист Krauf автозапчасти Андрей Коромыслов.

Как проверить подушки двигателя

Осмотр верхних опор

Понадобится помощник и фонарик.

  1. Откройте капот и снимите защиту двигателя.

  2. Попросите помощника завести авто, немного проехать вперёд-назад.

  3. Следите, качается ли мотор и нет ли сильных вибраций.

  4. Осмотрите подушки: трещины, разрывы, подтёки указывают на неисправность.

"Если двигатель заметно "качнётся", это свидетельствует об износе подушек", — отметил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Осмотр нижних и боковых опор

Понадобится яма или подъёмник, домкрат с мягкой прокладкой и монтировка.

  1. Зафиксируйте авто и вывесьте мотор так, чтобы нагрузка легла на домкрат.

  2. Осмотрите подушки снизу на трещины и подтёки.

  3. Помощник монтировкой смещает двигатель: если есть люфт — опоры изношены.

Проверка креплений

Иногда вибрация возникает не из-за подушек, а из-за ослабленных болтов. Если люфт есть, но сами детали целые — затяните крепления.

Что делать после проверки

  • Если подушки целые — достаточно подтянуть крепеж.

  • Если повреждены — нужна замена. Работу лучше доверить сервису: без навыков легко повредить мотор или кузов.

Замена своими силами

Для самостоятельной работы нужны: яма или подъёмник, домкрат, новые опоры и крепёж.

  1. Вывесите мотор домкратом.

  2. Открутите старую подушку.

  3. Установите новую, затяните болты по моменту из инструкции.

  4. Меняйте опоры по одной, чтобы двигатель не остался без поддержки.

Трудности: закисшие болты, плотная компоновка двигателя. Иногда требуется срезать крепления и высверливать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать вибрацию → ускоренный износ шасси → плановый осмотр каждые 30-50 тыс. км.

  • Ездить с повреждёнными подушками → удары мотора по кузову → своевременная замена.

  • Менять все опоры сразу без опыта → риск повреждения двигателя → поочерёдная замена или визит в сервис.

Сравнение типов подушек

Тип Плюсы Минусы
Резиновые Дешёвые Сильно вибрируют, устарели
Резинометаллические Долговечные, доступные Средний комфорт
Гидравлические Максимальный комфорт Дорогие, чувствительны к нагрузкам

FAQ

Через сколько менять подушки двигателя?
Обычно через 70-150 тыс. км, но многое зависит от стиля езды.

Можно ли ездить с повреждённой опорой?
Не рекомендуется: двигатель начнёт разрушать кузов и подвеску.

Сколько стоит замена?
Одна подушка — от 2 000 до 10 000 ₽ + работа 2 000-5 000 ₽ в зависимости от авто.

Мифы и правда

  • Миф: подушки не влияют на безопасность.
    Правда: при их износе двигатель может повредить другие узлы.

  • Миф: вибрация на холостых — всегда из-за свечей или топливной системы.
    Правда: часто причина именно в подушках.

  • Миф: менять можно только одну подушку.
    Правда: лучше обновлять комплект, чтобы нагрузки распределялись равномерно.

3 факта о подушках двигателя

  1. Первые подушки начали ставить ещё в 1930-х на люксовые автомобили.

  2. Современные гидроопоры адаптируются к режиму движения и жёсткости.

  3. Износ подушек может вызывать ошибки на электронных системах двигателя.

Исторический контекст

  • 1930-е: появление первых резиновых опор.

  • 1970-е: распространение резинометаллических подушек.

  • 1990-е: внедрение гидравлических опор для премиум-класса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД: проверять давление в шинах лучше утром на холодных колёсах сегодня в 6:26

Подкачал — и лишился управления: скрытая опасность колесного воздуха

Правильное давление в шинах влияет на безопасность, расход топлива и комфорт. Разбираем, как проверять его без ошибок и чего стоит избегать.

Читать полностью » Hyundai сократит линейку Kona Electric до версии SE к 2026 году сегодня в 6:14

Hyundai обделила фанатов: сильные версии Kona уходят в прошлое

Hyundai сокращает линейку Kona Electric до одной базовой версии SE с ограниченным запасом хода и минимальными опциями.

Читать полностью » Mercedes EQB Progressive 2025 стал доступен в Испании со скидкой более 9000 евро сегодня в 5:32

Семейный электрокроссовер захватывает дорогу: Mercedes EQB на семь мест теперь доступнее премиум-аналогов

Новый электрический кроссовер Mercedes EQB на семь мест стал доступнее и готов предложить комфорт, современную электронику и запас хода 535 км.

Читать полностью » Автоинструктор: при пропусках зажигания в цилиндрах увеличивается расход топлива сегодня в 5:16

Маленькая неисправность в двигателе превращает катализатор в пепел всего за пару километров

Пропуски зажигания — одна из самых коварных проблем двигателя. Узнайте, как вовремя распознать её признаки и какие шаги помогут избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Автоэксперт: при попадании дизеля в бензиновый мотор требуется промывка системы сегодня в 4:17

Бензин вместо солярки: ошибка, которая может обойтись в сотни тысяч

Ошибка на заправке может стоить сотен тысяч рублей. Но если действовать правильно, последствия окажутся минимальными и легко устранимыми.

Читать полностью » Jeep запускает производство компактного внедорожника Avenger в Бразилии на заводе Stellantis сегодня в 4:09

Jeep завоёвывает Бразилию: компактный кроссовер подружится с городами и дорогами страны

Jeep готовит локальное производство компактного Avenger в Бразилии с адаптированным дизайном и гибридным мотором, чтобы усилить позиции на южноамериканском рынке.

Читать полностью » Продажи белорусского седана Belgee S50 начались в России с пятилетней гарантией сегодня в 3:06

Белорусский сюрприз в России: как Belgee S50 бросает вызов китайскому Geely

Белорусский седан Belgee S50 пришёл в Россию как более доступная и практичная альтернатива Geely Emgrand, предлагая уникальные функции и пятилетнюю гарантию.

Читать полностью » ГИБДД: новички чаще всего нарушают дистанцию и попадают в аварии сегодня в 2:16

Простые шаги, которые помогут новичку быстрее почувствовать уверенность за рулём

Ошибки начинающих водителей часто повторяются и могут привести к серьёзным последствиям. Разбираем самые распространённые и ищем решения.

Читать полностью »

Новости
Наука

Эколог Бен Джонс обнаружил вблизи Уткиагвика мягкую мерзлоту из-за подземной соли
Красота и здоровье

Магний влияет на когнитивные функции и сон, но требует подтверждения исследований — Алехандро Андерссон
Питомцы

Учёные: исчезновение кошек приведёт к росту численности крыс и угрозе урожая
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Яблокова объяснила, как укрепить руки без тренажёров
Садоводство

Учёные: слизни способны съедать за ночь половину собственного веса
Садоводство

Газон осенью требует регулярной уборки листвы для предотвращения гнили и проплешин — отметили агрономы
Культура и шоу-бизнес

Джессика Альба испытывает ревность из-за новых отношений Кэша Уоррена
Наука

Учёные из Лондона впервые зафиксировали, как антибиотики разрушают оболочку бактерий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet