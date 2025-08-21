С 2025 года УАЗ удивит владельцев внедорожников — такого от моторов никто не ждал
Ульяновский автозавод объявил о масштабной модернизации силовых агрегатов. Первые обновления планируется внедрить уже в 2025 году, сообщили в пресс-службе предприятия Autonews.ru.
Что изменится
Покупателей ждут сразу несколько улучшений:
- появится дизельный двигатель в паре с новой шестиступенчатой "механикой";
- обновлённый 2,7-литровый бензиновый мотор станет надёжнее;
- для бензинового агрегата также готовят модернизированную шестиступенчатую коробку передач.
Сейчас, как уточнили в компании, на стендах проходят испытания модернизированного бензинового двигателя объёмом 2,7 литра.
Детали модернизации
"Примененные решения позволят кратно улучшить герметичность и степень надежности конструкции в целом", — сообщили в пресс-службе УАЗа.
На актуальном бензиновом моторе мощностью 150 л. с. инженеры увеличат количество точек крепления по периметру клапанной крышки и между свечными колодцами. Такая доработка должна повысить герметичность и оптимизировать работу механизма клапанов.
Долгосрочные планы
В компании подчёркивают, что изменения не ограничиваются только новыми агрегатами.
"Речь, в частности, идет об обновлении силовых агрегатов", — сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, предприятие продолжает модернизировать производственные мощности, что должно в будущем ускорить внедрение новых технологий.
Таким образом, УАЗ делает ставку на повышение надёжности и качества двигателей, готовя технику к новым требованиям рынка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru