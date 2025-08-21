Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
уаз
уаз
© wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

С 2025 года УАЗ удивит владельцев внедорожников — такого от моторов никто не ждал

УАЗ обновит 2,7-литровый бензиновый двигатель и трансмиссию в 2025 году — Autonews.ru

Ульяновский автозавод объявил о масштабной модернизации силовых агрегатов. Первые обновления планируется внедрить уже в 2025 году, сообщили в пресс-службе предприятия Autonews.ru.

Что изменится

Покупателей ждут сразу несколько улучшений:

  • появится дизельный двигатель в паре с новой шестиступенчатой "механикой";
  • обновлённый 2,7-литровый бензиновый мотор станет надёжнее;
  • для бензинового агрегата также готовят модернизированную шестиступенчатую коробку передач.

Сейчас, как уточнили в компании, на стендах проходят испытания модернизированного бензинового двигателя объёмом 2,7 литра.

Детали модернизации

"Примененные решения позволят кратно улучшить герметичность и степень надежности конструкции в целом", — сообщили в пресс-службе УАЗа.

На актуальном бензиновом моторе мощностью 150 л. с. инженеры увеличат количество точек крепления по периметру клапанной крышки и между свечными колодцами. Такая доработка должна повысить герметичность и оптимизировать работу механизма клапанов.

Долгосрочные планы

В компании подчёркивают, что изменения не ограничиваются только новыми агрегатами.

"Речь, в частности, идет об обновлении силовых агрегатов", — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, предприятие продолжает модернизировать производственные мощности, что должно в будущем ускорить внедрение новых технологий.

Таким образом, УАЗ делает ставку на повышение надёжности и качества двигателей, готовя технику к новым требованиям рынка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Infiniti возобновит выпуск седана Q50 с бензиновым мотором в 2027 году сегодня в 0:52

Этот седан пойдёт против течения: что скрывает новая стратегия Infiniti

Infiniti возвращает культовый дух: в 2027 выйдет Q50 с мотором Nissan Z, «механикой» и задним приводом. Но сможет ли он повторить успех G35?

Читать полностью » Дептранс: в Москве за 15 лет число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз вчера в 18:54

Автомобили под охраной тысяч глаз: как Москва победила в войне с угонщиками

В Москве число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз: Ликсутов рассказал, как камеры и ИИ изменили безопасность на улицах, а угонщики выбрали новые цели.

Читать полностью » Китайские автодилеры потребовали от производителей прекратить ценовые войны вчера в 17:41

Китайский автопром трещит по швам: ценовые войны закрывают салоны один за другим

Ценовые войны на крупнейшем авторынке мира обернулись кризисом: китайские дилеры объявили бойкот автопроизводителям и требуют остановить скидочную гонку.

Читать полностью » Mercedes-Benz изменит стратегию и откажется от термина вчера в 16:57

Конец эпохи: почему в Mercedes теперь стыдятся говорить "люкс"

Mercedes-Benz отказывается от имиджа "чистого люкса" и делает ставку на массовые модели. Почему бренд меняет стратегию и что ждёт поклонников марки?

Читать полностью » Good News Network: житель Мичигана получил обратно кошелёк спустя десять лет после потери в автомобиле вчера в 15:05

От Мичигана до Миннесоты: как потерянный кошелек сквозь годы и штаты вернулся домой спустя 10 лет

Механик из Миннесоты случайно нашел под капотом автомобиля кошелек, потерянный 10 лет назад. Внутри — деньги, документы и неожиданные воспоминания.

Читать полностью » ACSI: индекс удовлетворённости автомобилями в США в 2025 году снизился до 79 баллов вчера в 14:58

Американцы разлюбили собственные машины: рейтинг доверия рушится

Свежий рейтинг удовлетворённости американцев своими машинами выявил неожиданных лидеров и аутсайдеров. Почему электрокары разочаровали больше всех?

Читать полностью » Lexus представил Sport Concept на The Quail 2025: намёк на наследника LFA вчера в 12:54

Lexus, который выглядит быстрее слухов: Sport Concept разогнал разговоры о LFR

Lexus показал новый Sport Concept, и фанаты уверены: это предвестник суперкара LFR, который может стать идейным наследником легендарной LFA.

Читать полностью » Проект электрокроссовера Belgee EX50 признан экономически нецелесообразным вчера в 13:17

Национальный электромобиль так и не выехал на дорогу: почему заморозили проект Belgee EX50

Проект электромобиля Belgee EX50 закрыт: НИОКР завершены, но себестоимость оказалась выше мировых аналогов. Почему у «нацэлектрокара» не было шансов?

Читать полностью »

Новости
Еда

Спагетти с красными моллюсками: рецепт шеф-повара Джона за 15 минут
Туризм

Прямые поезда Лондон – Сихем начнут курсировать этой зимой: решение ORR
Спорт и фитнес

Тренер Кори Лефковиц назвала главное отличие slam ball от medicine ball
Еда

Как приготовить салат с корейской морковью, колбасой и ржаными сухариками
Еда

Приготовление стейков из свиной шеи на сковороде
Дом

Эксперт объяснила, как разделить зоны учебы и отдыха в комнате школьника
Культура и шоу-бизнес

Netflix запустил подборки фильмов по знакам зодиака
Красота и здоровье

Врачи: средиземноморская диета и правильная осанка защищают суставы от артроза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru