Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:12

Машина дёргается и вибрирует? Причина может оказаться куда серьёзнее

Валерий Арутин: потеря компрессии в цилиндре — самое опасное последствие троения двигателя

Вибрации в салоне, потеря мощности и тревожный значок Check Engine на приборной панели — всё это может говорить о том, что двигатель начал "троить". На первый взгляд — мелкая неисправность, но игнорировать её опасно: последствия могут вылиться в дорогостоящий ремонт.

Что означает "троит двигатель"

Этот термин используют, когда один или несколько цилиндров перестают работать правильно.

"Фраза "двигатель троит" означает нарушение правильного порядка сгорания смеси в одном или нескольких цилиндрах", — заявил эксперт Авто.ру Валерий Арутин.

Водитель замечает, что машина разгоняется хуже обычного, иногда дёргается и даже "пинается". На холостом ходу стрелка тахометра ведёт себя нервно, обороты скачут. Вдобавок растёт расход топлива, а в салоне ощущаются неприятные вибрации.

Но подобные признаки характерны и для других неисправностей. Чтобы подтвердить именно троение, лучше обратиться на диагностику.

Откуда берётся проблема

Причин может быть несколько, и часто они накладываются друг на друга.

Система зажигания

Среди основных факторов — износ или загрязнение свечей, проблемы с катушками и высоковольтными проводами.

"Если свечи зажигания загрязнены или изношены, это часто приводит к неправильному сгоранию топливно-воздушной смеси", — отметила управляющий директор FRANK AUTO Ирина Франк.

Подача топлива.

Забитый фильтр, неисправный насос или загрязнённые форсунки приводят к тому, что цилиндры недополучают горючее.

Впуск и выпуск.

Ограниченный доступ воздуха или проблемы с катализатором тоже вызывают перебои.
"Если воздушный фильтр давно не меняли, то приток воздуха может быть ограничен, из-за чего один из цилиндров может испытывать голодание", — эксперт Авто. ру Валерий Арутин.

Электроника.

Сбои блока управления двигателем или датчиков (например, массового расхода воздуха или положения коленвала) искажают подачу топлива и воздуха.

"Датчики играют ключевую роль в оптимизации работы двигателя, и их сбои иногда приводят к неправильной подаче топлива и воздуха", — заявила Франк.

Компрессия.

Подсос воздуха через трещины или серьёзные повреждения цилиндропоршневой группы приводят к тяжёлым последствиям.

"А самые тяжёлые последствия будут, если пропадёт компрессия из-за проблем с поршневыми кольцами, прогорит поршень или клапан", — отметил Арутин.

Чем грозит игнорирование

Да, доехать до сервиса с троящим мотором можно. Но продолжать ездить "как ни в чём не бывало" нельзя. Цилиндры вынуждены работать с перегрузкой, из-за чего ускоренно изнашиваются детали.

  • Снижается мощность, растёт расход топлива.
  • Повышается температура в цилиндрах, появляются задиры и износ клапанов.
  • В сгорание попадают продукты неполного горения, что в перспективе может потребовать разборки двигателя.

Если отреагировать сразу, иногда достаточно раскоксовки. Но при долгой эксплуатации с неисправностью придётся чинить мотор капитально.

Что делать водителю

Единого универсального решения нет — всё зависит от причины. Но базовые шаги помогут хотя бы оценить масштабы беды.

1. Проанализируйте симптомы.

Отметьте, когда именно мотор начинает троить — постоянно или только на холостом ходу. Эти наблюдения помогут мастеру в сервисе.

2. Проверьте свечи зажигания.

Их можно заменить самостоятельно.

"Замена свечей — относительно простая процедура, которая не требует специальных навыков", — заявила Франк.

Для этого достаточно отключить аккумулятор, снять крышку двигателя, выкрутить старые свечи специальным ключом и установить новые, предварительно проверив зазор.

3. Осмотрите высоковольтные провода.

Пробой можно заметить при работе двигателя в темноте — по небольшим вспышкам. Также помогает мультиметр. Все повреждённые элементы нужно заменить.

4. Оцените систему подачи топлива.

Фильтр и форсунки должны быть чистыми, насос — работать исправно.

5. Используйте OBD-сканер.

Недорогой прибор подключается к смартфону и считывает ошибки двигателя, которые затем можно показать мастеру.

6. Замените воздушный фильтр.

Расходник меняется каждые 7-15 тысяч километров, процедура занимает считанные минуты.

Если после этих шагов проблема не исчезла — дорога прямая в сервис. Специалисты определят неисправность точнее и устранят её без риска для мотора.

