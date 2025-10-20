Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:25

Мотор живёт своей жизнью: вот почему даже исправный двигатель может внезапно умереть

Автотехник: низкое качество топлива приводит к поломкам двигателя

Двигатель — это сердце машины, дирижёр целого ансамбля механизмов. От его ритма зависит, насколько плавно и надёжно движется автомобиль. В нём топливо превращается в силу, которая заставляет колёса крутиться. Сегодня автопроизводители используют три основных типа силовых установок:

  • классические двигатели внутреннего сгорания (ДВС);
  • электромоторы;
  • гибридные системы, сочетающие оба принципа.

Какой бы вид энергии ни питал ваш автомобиль — бензин, электричество или их комбинацию — двигатель нуждается в бережном отношении. От условий эксплуатации, температуры, качества топлива и моторного масла напрямую зависит срок его службы.

Почему мотор изнашивается раньше времени

Даже если ресурс двигателя ещё далёк от предела, поломка может случиться внезапно. Рассмотрим основные причины преждевременного износа и способы их избежать.

1. Плохое топливо

Бензин или дизель низкого качества — главные враги двигателя. Если в составе слишком много спирта, страдает топливная система, ухудшается разгон и падает мощность. Недостаток спирта, напротив, снижает октановое число, что провоцирует детонацию — неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах.

Попадание воды в бензин также опасно: мотор работает неровно, расход топлива растёт, запуск становится затруднённым. Именно поэтому важно заправляться только на проверенных АЗС и не хранить топливо в канистрах слишком долго.

2. Некачественное масло и редкая его замена

Моторное масло защищает двигатель от трения и перегрева. Но если оно низкого качества или давно не менялось, то превращается из защитника во врага. На внутренних поверхностях появляются смолистые отложения, которые закупоривают масляные каналы и нарушают смазку.

Старое масло перестаёт нейтрализовать кислоты, появляющиеся после сгорания топлива, — мотор ржавеет, "ест" масло и теряет мощность. Оптимальный интервал замены — каждые 5-8 тысяч километров.

При выборе масла обращайте внимание на:

  • тип двигателя (бензиновый, дизельный, гибридный);
  • класс вязкости (например, 5W-30, 10W-40);
  • соответствие стандартам API и ACEA.

Если на упаковке указано "meets", это значит, что масло соответствует требованиям производителя. Маркировка "approved" говорит о том, что продукт официально проверен и одобрен для конкретных моторов — это надёжный выбор.

3. Грязные фильтры

Система фильтрации — это лёгкие двигателя. Если фильтр засорён, масло перестаёт очищаться и давление в системе растёт. В итоге в цилиндры попадает неочищенная смазка, что приводит к ускоренному износу и утечкам масла через вентиляцию картера.

Чтобы избежать подобных проблем, меняйте не только масляный, но и воздушный с топливным фильтры в соответствии с регламентом.

4. Неправильная эксплуатация

Двигатель не любит крайностей. Резкие старты, агрессивные ускорения и частые торможения сокращают его ресурс на десятки процентов. Работа на высоких оборотах повышает температуру и перегружает систему охлаждения.

Не менее вредны и длительные простои. Когда автомобиль стоит без движения, масляная плёнка стекает с деталей, и при первом запуске мотор работает "всухую". Особенно опасно это зимой: масло густеет, теряет свои свойства, и износ резко возрастает.

Советы шаг за шагом: как продлить жизнь двигателя

  1. Прогревайте мотор зимой хотя бы 5-10 минут, чтобы масло достигло нужной вязкости и равномерно распределилось по системе.

  2. Следите за системой охлаждения - уровень антифриза должен находиться между метками "min" и "max".

  3. Не допускайте пустого бака: осадок и частицы со дна бака могут попасть в топливную систему.

  4. Проверяйте ремни и патрубки - трещины и износ могут привести к обрыву ремня и серьёзному ремонту.

  5. Планируйте обслуживание заранее - замена масла, фильтров и охлаждающей жидкости должна быть регулярной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование несертифицированного масла.
Последствие: повышенный расход и перегрев двигателя.
Альтернатива: выбирать масло с маркировкой approved и рекомендацией производителя.

Ошибка: заправка на случайных АЗС.
Последствие: повреждение топливной системы.
Альтернатива: использовать топливо известных брендов и при необходимости добавлять очистительные присадки.

Ошибка: редкая проверка уровня масла.
Последствие: масляное голодание и задиры в цилиндрах.
Альтернатива: проверять уровень каждые 1000 км или перед дальней поездкой.

А что если двигатель электрический?

Владельцам электромобилей проще: здесь нет масла, свечей и топливной системы. Но электродвигатели тоже требуют ухода. Главное — следить за состоянием батареи и системы охлаждения, избегать глубоких разрядов и перегрева.

Плюсы и минусы разных типов моторов

Тип двигателя Плюсы Минусы
ДВС Простота ремонта, доступность топлива Шум, выхлоп, регулярная замена масла
Электро Экономичность, экологичность Зависимость от зарядки, дорогие батареи
Гибрид Компромисс между мощностью и расходом Сложность конструкции, высокая цена обслуживания

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать моторное масло?
Подбирайте по руководству автомобиля. Если есть выбор, берите масло с допуском approved - это гарантия совместимости.

Как понять, что двигатель изнашивается?
Признаки — повышенный расход масла, дым из выхлопной трубы, потеря тяги, нестабильный холостой ход.

Сколько служит двигатель?
Иностранные моторы в среднем выдерживают 300-350 тысяч км, отечественные — 150-200 тысяч. При бережном уходе ресурс можно увеличить почти вдвое.

Мифы и правда о двигателях

Миф: прогрев современного мотора не нужен.
Правда: при отрицательной температуре запуск без прогрева приводит к износу, особенно зимой.

Миф: если масло не потемнело, его не нужно менять.
Правда: цвет не показатель. Масло теряет свойства задолго до потемнения.

Миф: синтетика вредна старым моторам.
Правда: при правильном подборе вязкости синтетика защищает двигатель даже лучше, чем минеральное масло.

Три интересных факта

  1. При запуске холодного двигателя износ деталей за первые 5 секунд выше, чем за последующие 500 км пути.

  2. Каждое масло содержит пакет присадок — антиокислительные, моющие и антикоррозийные добавки.

  3. Первые автомобильные моторы запускались вручную — с помощью специальной рукоятки.

Исторический контекст

Первый двигатель внутреннего сгорания был создан в 1859 году бельгийцем Этьеном Ленуаром. А уже в 1885-м Карл Бенц установил собственный двигатель на трёхколёсный экипаж — так родился первый автомобиль. Сегодня технологии шагнули далеко вперёд: электромоторы, турбонаддув, системы рекуперации энергии — но принцип превращения энергии в движение остался тем же.

Правильный уход за двигателем — это инвестиция в надёжность. Ведь от того, как вы обращаетесь с сердцем машины, зависит, сколько ещё километров она проедет без капремонта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Избыток минерального порошка делает асфальт хрупким зимой сегодня в 0:59
Под колёсами — ошибка инженера: как неправильная смесь рушит дороги по всей России

Почему "чёрная масса" под колёсами — это сложный инженерный материал, от которого зависит не только комфорт, но и безопасность дорог.

Читать полностью » Автоэксперт: при выборе подарка важно учитывать модель автомобиля сегодня в 0:16
Один аксессуар способен заменить пять: водители в восторге от этой находки

Как удивить автомобилиста подарком, который не пылится в багажнике, а действительно помогает в дороге — от практичных гаджетов до неожиданных сюрпризов.

Читать полностью » Зарядка аккумулятора на холостом ходу неэффективна вчера в 23:41
Двигатель работает, а аккумулятор не заряжается: автоэлектрик объяснил парадокс

Заряжается ли аккумулятор, если просто оставить заведённую машину на месте? Автоэлектрик объяснил, почему этот способ редко срабатывает.

Читать полностью » На заправках запретили использовать телефоны и выпускать животных вчера в 23:38
Обычный звонок на заправке может закончиться пожаром — и самым дорогим разговором в жизни

Почему на заправках нельзя говорить по телефону, выпускать питомцев и даже забывать прикоснуться к кузову автомобиля? Полиция объяснила неожиданные причины.

Читать полностью » 80% краж документов происходит из бардачков и сумок в салоне автомобиля вчера в 22:27
Бардачок — самое опасное место в машине: почему нельзя хранить там документы

Где лучше хранить права, ПТС и полис ОСАГО в авто, чтобы не стать жертвой воров? Полиция объясняет практичные меры и что делать при краже.

Читать полностью » Покупатель авто имеет полное право отказаться от любых дополнительных услуг вчера в 22:24
Навязанные допы при покупке авто — это ловушка: как не потерять деньги и вернуть их обратно

Автоюрист рассказал, как вернуть деньги за навязанные опции при покупке машины и какие допы можно демонтировать по закону.

Читать полностью » Toyota Sequoia подешевела в России почти на 1,5 млн рублей вчера в 21:56
Когда премиум падает в цене: как Toyota Sequoia внезапно стала доступной даже не миллионерам

В России подешевела Toyota Sequoia — легендарный внедорожник, известный своей надежностью и мощью. Разбираемся, чем примечательна модель и где ее купить выгоднее.

Читать полностью » Юрист Некрасова: зафиксируйте повреждения и вызывайте полицию при ДТП с техникой ЖКХ вчера в 20:47
Раздавили и уехали: как заставить коммунальщиков платить за повреждённую машину

Что делать, если коммунальщики повредили вашу машину? Разбираем пошаговый алгоритм, чтобы доказать вину и получить компенсацию без потери времени.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова: пропуск завтрака повышает риск диабета и гипертонии
Авто и мото
Автоэксперт: при отказе ABS водитель теряет контроль на скользкой дороге
Наука
Вулкан Тафтан в Иране проявляет активность впервые за тысячелетия — Пабло Гонсалес
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: Эмма Уотсон встречается с предпринимателем Остином Кевичем — бывшим бойфрендом Камилы Кабельо
Красота и здоровье
Эксперты предупредили: дефицит врачей в России приближается к 150 тысячам человек
Спорт и фитнес
Точность формулы Ригеля для прогнозирования времени марафона подтвердили учёные из Memorial Sloan Kettering
Туризм
Эксперты объяснили, что делать, если авиакомпания потеряла багаж при перелёте
Еда
Торт Мужской идеал с медовым бисквитом и кремом из сгущенного молока получается сочным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet