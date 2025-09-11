Экономия времени и денег: что расскажут буквы на эмблемах авто

Представьте: вы смотрите на новый автомобиль и замечаете странные аббревиатуры на шильдиках. Что они значат? Могут ли эти буквы раскрыть тайну двигателя под капотом? Инженер-двигателист поделился секретами.

История загадочных обозначений

Эта практика зародилась давно. Первопроходцем стал Mitsubishi: на их моделях появился шильдик GDI, совпавший с дебютом технологии прямого впрыска топлива Gasoline Direct Injection. Это сработало отлично — машины с таким именем стали популярнее. Другие бренды, включая премиум-марки, подхватили идею, добавляя объём двигателя и тип привода. Например, знаменитый 4MATIC от Mercedes-Benz.

Каждый производитель использует свои сокращения, так что универсального ключа нет. Но есть общие подсказки:

буква D часто указывает на дизельный мотор.

часто указывает на дизельный мотор. буква T намекает на турбину.

Не все аббревиатуры полезны для обычных водителей — они больше для экспертов. На СТО мастер по одной букве понимает, какие запчасти нужны, особенно в больших сервисах с конвейерным обслуживанием.

Где искать эти обозначения?

Шильдики обычно дублируются под капотом, чтобы специалистам было проще работать. А для вас, как для покупателя авто с пробегом, это может быть подсказкой: если вы уже знаете о "болячках" конкретного двигателя, сразу увидите, стоит ли копать глубже, без лишних вопросов продавцу.