Один неверный заезд в лужу на автомобиле способен обойтись в сотни тысяч рублей

Автомобилисты редко задумываются о том, что всего несколько сантиметров воды могут обернуться серьёзными проблемами. Но именно так возникает гидроудар двигателя — одна из самых опасных поломок, которая нередко заканчивается капитальным ремонтом мотора.

Что такое гидроудар

Гидроудар — это ситуация, когда в цилиндры двигателя попадает вода. В отличие от топливовоздушной смеси, жидкость не сжимается, и в момент работы поршней возникает критическое давление. На детали мотора в одно мгновение ложится огромная нагрузка, из-за чего ломаются даже прочные металлические элементы.

Чем выше были обороты в момент попадания воды, тем разрушительнее последствия.

Как вода попадает в мотор

Главные сценарии:

проезд через глубокие лужи или брод,

сильные дожди и паводки,

затопленные дороги.

Через воздухозаборники и радиатор влага попадает во впускной коллектор, затем в цилиндры и камеры сгорания. Поршень толкает воду к клапанам, и детали начинают деформироваться.

Возможные последствия

Если двигатель работал на низких оборотах, он чаще всего просто глохнет — это минимальный вариант. Но при высокой скорости детали ломаются физически: страдают поршневые кольца, коленвал, распределительные валы, клапаны и даже блок цилиндров.

Особенно уязвимы дизельные автомобили, поскольку их компрессия выше, а значит, давление воды ещё более разрушительно.

Что делать, если случился гидроудар

Не пытаться завести мотор повторно — это только усугубит поломку.

Выключить зажигание.

Проверить подкапотное пространство.

Снять кожух воздушного фильтра и осмотреть деталь.

Проверить свечи зажигания.

Если фильтр и свечи сухие, допускается попытка запуска двигателя с выкрученными свечами. Но при малейших посторонних звуках лучше вызвать эвакуатор.

Сколько стоит ремонт

Ремонт зависит от глубины повреждений. Иногда достаточно заменить свечи или восстановить отдельные детали. Но в тяжёлых случаях требуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.

"Иногда необходимо заменить свечи зажигания, распределительные валы и другие компоненты, которые могли пострадать от контакта с водой", — заявила управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Эксперт отмечает, что гидроудар способен вывести из строя не только двигатель, но и трансмиссию, сцепление, тормозную систему и даже электрику.

Как не допустить гидроудара

Не превышайте скорость при проезде через лужи.

Старайтесь объезжать затопленные участки.

Если избежать воды нельзя, оценивайте её глубину и расположение воздухозаборников.

Держите ровную скорость без ускорений и торможений.

Как предупреждает Франк, даже небольшая лужа может скрывать яму и привести к повреждению колёсных дисков, а не только к гидроудару.