Один неверный заезд в лужу на автомобиле способен обойтись в сотни тысяч рублей
Автомобилисты редко задумываются о том, что всего несколько сантиметров воды могут обернуться серьёзными проблемами. Но именно так возникает гидроудар двигателя — одна из самых опасных поломок, которая нередко заканчивается капитальным ремонтом мотора.
Что такое гидроудар
Гидроудар — это ситуация, когда в цилиндры двигателя попадает вода. В отличие от топливовоздушной смеси, жидкость не сжимается, и в момент работы поршней возникает критическое давление. На детали мотора в одно мгновение ложится огромная нагрузка, из-за чего ломаются даже прочные металлические элементы.
Чем выше были обороты в момент попадания воды, тем разрушительнее последствия.
Как вода попадает в мотор
Главные сценарии:
- проезд через глубокие лужи или брод,
- сильные дожди и паводки,
- затопленные дороги.
Через воздухозаборники и радиатор влага попадает во впускной коллектор, затем в цилиндры и камеры сгорания. Поршень толкает воду к клапанам, и детали начинают деформироваться.
Возможные последствия
Если двигатель работал на низких оборотах, он чаще всего просто глохнет — это минимальный вариант. Но при высокой скорости детали ломаются физически: страдают поршневые кольца, коленвал, распределительные валы, клапаны и даже блок цилиндров.
Особенно уязвимы дизельные автомобили, поскольку их компрессия выше, а значит, давление воды ещё более разрушительно.
Что делать, если случился гидроудар
- Не пытаться завести мотор повторно — это только усугубит поломку.
- Выключить зажигание.
- Проверить подкапотное пространство.
- Снять кожух воздушного фильтра и осмотреть деталь.
- Проверить свечи зажигания.
Если фильтр и свечи сухие, допускается попытка запуска двигателя с выкрученными свечами. Но при малейших посторонних звуках лучше вызвать эвакуатор.
Сколько стоит ремонт
Ремонт зависит от глубины повреждений. Иногда достаточно заменить свечи или восстановить отдельные детали. Но в тяжёлых случаях требуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
"Иногда необходимо заменить свечи зажигания, распределительные валы и другие компоненты, которые могли пострадать от контакта с водой", — заявила управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.
Эксперт отмечает, что гидроудар способен вывести из строя не только двигатель, но и трансмиссию, сцепление, тормозную систему и даже электрику.
Как не допустить гидроудара
- Не превышайте скорость при проезде через лужи.
- Старайтесь объезжать затопленные участки.
- Если избежать воды нельзя, оценивайте её глубину и расположение воздухозаборников.
- Держите ровную скорость без ускорений и торможений.
Как предупреждает Франк, даже небольшая лужа может скрывать яму и привести к повреждению колёсных дисков, а не только к гидроудару.
