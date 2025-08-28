Хлопок из-под капота — и счёт на сотни тысяч: как одна летняя гроза может обернуться катастрофой для машин

Кто бы мог подумать, что обычная летняя гроза может обернуться поломкой двигателя и внушительным счетом за ремонт? Но именно это произошло с сотнями автовладельцев в Центральной России после тропических ливней. Машины оказались в воде, и многие столкнулись с проблемой, о которой знают даже бывалые водители, — гидроударом.

Что такое гидроудар и почему он так опасен

Гидроудар — это момент, когда вода попадает в цилиндры двигателя через воздухозаборник. Звучит безобидно, но на деле всё гораздо серьёзнее. Жидкость практически не сжимается, и поршень, продолжая движение, буквально "втыкается" в воду, передавая колоссальное усилие на детали. Результат — гнутые шатуны, разрушенные поршни и даже пробитый блок цилиндров.

"В таких случаях двигатель останавливается с характерным хлопком, по которому легко распознать проблему", — отметил автоэксперт Георгий Оглоблин.

Кто оплатит ремонт: страховая или водитель?

Самая болезненная часть для владельца автомобиля — это не только ремонт, но и вопрос компенсации. Здесь всё зависит от деталей страхового полиса.

"Компенсация возможна только при наличии прямой связи между происшествием и событиями, предусмотренными страховым полисом", — пояснил директор дирекции по урегулированию массовых убытков страховой компании Сергей Гончаров

Если доказать, что поломка вызвана именно непогодой, ещё есть шанс на выплату. Но чаще всего страховщики считают, что водитель сам виноват, въехав в глубокую лужу на скорости. В таком случае покрытие расходов становится почти невозможным.

Ошибки, которые могут усугубить ситуацию

Автоэксперты напоминают: важно не только то, что делать после гидроудара, но и то, чего категорически нельзя делать. Например, при затоплении автомобиля не стоит спешить открывать двери.

"Выходить из машины через дверь не рекомендуется, так как это приведёт к полному заливу салона и серьёзным повреждениям электроники", — предупреждают специалисты.

Один из показательных случаев описал эксперт Петров: владелец затопленной машины, пытаясь выбраться, распахнул дверь, и в итоге вода полностью залила салон, уничтожив не только обивку, но и большую часть электрики.