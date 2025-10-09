Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:41

Мотор не прощает халтуры: одна ошибка при замене антифриза — и двигатель умирает

Эксперты назвали ошибки при замене охлаждающей жидкости, которые приводят к перегреву мотора

Самостоятельное обслуживание автомобиля давно стало привычным делом для многих водителей в России. Поменять масло, колодки или фильтры — задачи, которые кажутся несложными. Однако даже простая процедура, такая как замена охлаждающей жидкости, может обернуться фатальными последствиями для двигателя. Автослесари предупреждают: при небрежном подходе можно "убить" мотор буквально за одно обслуживание.

"Современные моторы требуют точности даже в мелочах", — отметил сотрудник автосервиса в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Почему нельзя просто слить старый антифриз

Многие водители уверены, что достаточно вылить старую жидкость и залить новую — и дело сделано. Но это главная ошибка, особенно если речь идёт о машине с большим пробегом. Внутри системы охлаждения со временем накапливаются грязь, ржавчина и осадки, которые оседают в радиаторе, патрубках и расширительном бачке. Если их не удалить, новая жидкость быстро потеряет свойства, а температура двигателя начнёт "гулять".

Промывка системы специальным раствором помогает избавиться от отложений и восстановить нормальную циркуляцию жидкости. Игнорирование этой процедуры может привести к перегреву и даже разрушению прокладки головки блока цилиндров — одной из самых дорогих деталей в ремонте.

Как выбрать правильный антифриз

Ошибка с выбором охлаждающей жидкости может стоить двигателю здоровья. Современные моторы работают при высоких температурах, и производители указывают точные допуски для антифриза. Использование неподходящего состава или, что ещё хуже, смешивание разных типов (например, G11 и G12) приводит к химической реакции: жидкость сворачивается, превращаясь в густую массу.

Такой "коктейль" закупоривает каналы и вызывает перегрев. Даже если мотор не выйдет из строя сразу, его ресурс сократится в несколько раз. Поэтому важно всегда проверять рекомендации производителя и покупать качественный антифриз, а не дешёвые подделки с рынка.

Для подстраховки лучше приобретать жидкости от известных брендов — например, Liqui Moly, Castrol или CoolStream. Они соответствуют европейским допускам и хорошо переносят перепады температур.

Как правильно заливать антифриз

Многие новички совершают ещё одну типичную ошибку: просто закручивают сливную пробку и вливают новую жидкость через горловину радиатора или расширительный бачок. Но внутри системы остаётся воздух, который мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка — частая причина перегрева двигателя и выхода из строя термостата или водяного насоса.

Чтобы этого избежать, необходимо стравить воздух. Делается это либо через специальные клапаны, либо вручную — с помощью аккуратного сжатия патрубков. После заливки мотор нужно завести, дать поработать 10-15 минут и затем проверить уровень жидкости. Если он опустился — долить до нужной отметки.

Советы шаг за шагом

  1. Слить старую жидкость, открутив сливную пробку радиатора и блока двигателя.

  2. Промыть систему специальным раствором или дистиллированной водой.

  3. Залить новую охлаждающую жидкость, строго соответствующую допускам автомобиля.

  4. Удалить воздух из системы.

  5. Проверить уровень после прогрева двигателя и при необходимости долить.

Эти простые действия помогут сохранить исправность мотора и продлить срок службы помпы, радиатора и термостата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не промыть систему перед заменой.
    Последствие: перегрев, образование накипи, выход из строя помпы.
    Альтернатива: использовать промывочные жидкости (Hi-Gear, Step Up, Lavr).

  • Ошибка: смешать разные типы антифриза.
    Последствие: выпадение осадка, закупорка каналов.
    Альтернатива: уточнить тип охлаждающей жидкости по VIN-коду авто.

  • Ошибка: не удалить воздух после заправки.
    Последствие: образование воздушной пробки, перегрев двигателя.
    Альтернатива: использовать автоматический воздухоотводчик или прокачку вручную.

А что если перегрел мотор?

Если стрелка температуры внезапно ушла в красную зону — немедленно остановитесь. Продолжать движение опасно: двигатель может заклинить. После остывания стоит проверить уровень антифриза, возможные утечки и состояние патрубков. При повторном перегреве — вызывать эвакуатор. Даже одно короткое "кипение" может привести к деформации головки блока цилиндров, а это дорогостоящий ремонт.

FAQ

Как часто менять антифриз?
Каждые 2-4 года или каждые 60-100 тысяч километров пробега — в зависимости от рекомендаций производителя.

Можно ли доливать воду вместо антифриза?
Только в экстренной ситуации. Вода не защищает систему от коррозии и замерзания, а значит, использовать её постоянно нельзя.

Какой антифриз лучше?
Для современных авто — синтетический (G12++, G13). Он служит дольше и устойчив к высоким температурам.

Мифы и правда

Миф: антифриз можно не менять, если он не потемнел.
Правда: даже прозрачная жидкость теряет свойства, а её антикоррозионные присадки разрушаются со временем.

Миф: универсальный антифриз подходит для всех машин.
Правда: у каждого производителя — свои требования, и использование неподходящего состава опасно.

Миф: чем больше зальёшь, тем лучше охлаждение.
Правда: избыток жидкости приведёт к повышенному давлению и утечкам.

3 интересных факта

• Первые антифризы делали на основе этанола — они быстро испарялись и замерзали при низких температурах.
• Современные составы содержат ингибиторы коррозии, которые защищают алюминиевые детали двигателя.
• В электромобилях тоже используется охлаждающая жидкость — для терморегуляции батареи.

Исторический контекст

Первые системы жидкостного охлаждения появились ещё в начале XX века. В то время использовалась обычная вода, а радиаторы часто закипали. С развитием автопрома инженеры начали искать способ защитить мотор от перегрева и замерзания. Так появились первые антифризы, которые сегодня стали неотъемлемой частью каждого автомобиля.

