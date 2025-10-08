Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
антифриз
антифриз
© Wikipedia by fir0002 is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:31

Одна жидкость в машине стареет быстрее водителя — и убивает двигатель

Эксперты Союза автосервисов предупредили о риске поломки мотора при старом антифризе

Каждый водитель знает: масло нужно менять регулярно, иначе двигатель может "встать". Но про охлаждающую жидкость вспоминают редко — а зря. Несвоевременная замена антифриза может привести к тем же последствиям, что и езда без масла: перегрев, коррозия и дорогостоящий ремонт.

Почему антифриз важен

Охлаждающая жидкость работает как "термостат" автомобиля. Пока двигатель греется, антифриз циркулирует по системе, отбирая лишнее тепло и выводя его наружу через радиатор. Если бы в системе была обычная вода, она бы замёрзла при первых морозах и просто разорвала детали. Именно поэтому придумали специальные незамерзающие составы, устойчивые к экстремальным температурам.

Современный антифриз — это не просто "жидкость от перегрева". Он содержит целый набор присадок, защищающих металл и резину, предотвращающих образование накипи и пены. Такие составы рассчитаны на работу в самых разных климатических условиях — от жары до минусовых температур.

Основные типы антифризов

Антифризы делятся на классы по химическому составу и сроку службы. Ниже приведено их краткое сравнение.

Класс Основа и присадки Преимущества Недостатки Срок службы
G11 Этиленгликоль + неорганические соли (силикаты, фосфаты) Хорошая защита от коррозии Снижается теплоотдача, появляются отложения До 2 лет
G12 Органические кислоты (карбоксилатные) Отличная теплоотдача, чистая система Слабая защита от коррозии 3-5 лет
G12+ / G12++ Гибрид органики и минералов Баланс защиты и теплопередачи Дороже G11 и G12 5 лет
G13 Пропиленгликоль, экологичный состав Безопасен, долговечен Выше цена До 5 лет

Цвет антифриза не всегда говорит о типе. Хотя часто G11 делают зелёным или синим, G12 — красным, а G13 — фиолетовым, строгой цветовой системы не существует. Поэтому ориентироваться нужно исключительно на маркировку.

Когда жидкость теряет свойства

С течением времени присадки разрушаются, а сам антифриз окисляется. В результате он хуже отводит тепло, в системе появляются осадки, которые могут закупорить радиатор или каналы двигателя. Это грозит перегревом и деформацией головки блока цилиндров — одной из самых дорогих деталей.

Производители указывают срок службы антифриза в инструкции к авто. Обычно его меняют каждые 2-5 лет или после определённого пробега. Если жидкость потемнела, стала мутной или бурой — это верный сигнал к замене.

Советы шаг за шагом: как заменить антифриз

  1. Остудите двигатель. Работать с горячим мотором опасно — в системе высокое давление.

  2. Слейте старый состав. Открутите сливные пробки радиатора и блока цилиндров. Подготовьте ёмкость.

  3. Промойте систему. Используйте чистую воду или специальное средство для промывки, прогрейте двигатель и слейте снова.

  4. Залейте новый антифриз. Медленно доливайте через расширительный бачок, периодически сжимая патрубки радиатора, чтобы выгнать воздух.

  5. Прогрейте мотор. Дайте поработать на оборотах около 2000, следите за температурой. После остывания доведите уровень до нормы.

Если не уверены в своих силах, доверьте процедуру автомеханику — она требует аккуратности и понимания устройства системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: смешивание разных типов антифриза.
    Последствие: реакция между присадками, выпадение осадка, коррозия.
    Альтернатива: использовать жидкость того же класса, что рекомендован производителем.

  • Ошибка: долив обычной воды в большом объёме.
    Последствие: повышение точки замерзания, риск разрыва радиатора зимой.
    Альтернатива: использовать дистиллированную воду или готовую смесь 50/50.

  • Ошибка: эксплуатация старого антифриза.
    Последствие: перегрев, накипь, повреждение помпы.
    Альтернатива: менять жидкость раз в 2-5 лет, даже если она выглядит нормально.

А что если не менять?

Если пренебречь заменой, система охлаждения постепенно теряет эффективность. В жару мотор будет перегреваться, а зимой — дольше выходить на рабочую температуру. Кроме того, старый антифриз разрушает уплотнители, и в итоге вы можете столкнуться с протечками. Ремонт радиатора или термостата обойдётся куда дороже, чем своевременная замена жидкости.

Плюсы и минусы различных антифризов

Класс Плюсы Минусы
G11 Недорогой, доступный, защищает от коррозии Короткий срок службы, снижает теплоотдачу
G12 Хорошая теплопередача, чистая система Слабее защищает старые двигатели
G13 Экологичный, безопасен, долговечен Дорогой, несовместим с другими типами

FAQ

Как выбрать антифриз для моего автомобиля?
Смотрите руководство по эксплуатации. Там указаны допустимые классы (например, G12+). Главное — совпадение типа, а не цвета.

Можно ли смешивать антифризы разных производителей?
Только если они одного класса. Даже одинаковый цвет не гарантирует совместимость — химия может отличаться.

Сколько стоит замена антифриза?
В среднем от 1500 до 4000 рублей, включая жидкость. Цена зависит от объёма системы и марки автомобиля.

Что лучше — концентрат или готовая смесь?
Концентрат требует разбавления дистиллированной водой в нужных пропорциях. Готовая смесь удобнее для тех, кто не хочет рассчитывать соотношение.

Мифы и правда

  • Миф: цвет антифриза определяет его тип.
    Правда: цвет — это краситель. Всегда ориентируйтесь на маркировку (G11-G13).

  • Миф: антифриз не нужно менять, если он не выкипает.
    Правда: присадки стареют, и даже прозрачная жидкость теряет защитные свойства.

  • Миф: можно доливать воду вместо антифриза летом.
    Правда: в воде нет антикоррозионных добавок — двигатель ржавеет изнутри.

3 интересных факта

  • В первых автомобилях охлаждение обеспечивала обычная дождевая вода — её просто сливали на ночь, чтобы не замёрзла.
  • Современные антифризы выдерживают температуры до -40 градусов и выше +120 градусов.
  • Этиленгликоль, основа большинства жидкостей, имеет сладкий вкус, но является сильным ядом.

Исторический контекст

В начале XX века, когда автомобили только появились, водители зимой сливали воду из радиатора перед стоянкой. Лишь в 1920-е годы химики изобрели первые незамерзающие составы на основе глицерина, а позднее — этиленгликоля. С этого момента автомобильная индустрия сделала огромный шаг вперёд: моторы стали мощнее, системы охлаждения — надёжнее, а эксплуатация в морозы — безопаснее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи Mercedes-Benz в мире упали на 12% в третьем квартале 2025 года сегодня в 5:50
Немецкий люкс перестал быть мечтой: почему китайцы больше не покупают Mercedes

Продажи Mercedes-Benz рухнули на фоне китайской конкуренции и американских пошлин. Почему легендарный бренд теряет позиции и сможет ли он вернуть лидерство?

Читать полностью » Правительство Бразилии назвало завод BYD ключевым проектом зелёной экономики страны сегодня в 1:12
BYD вышла за границы Азии: Бразилия становится новой столицей электромобилей

BYD открывает крупнейший за пределами Азии завод в Бразилии и готовится сделать Латинскую Америку ключевым звеном мировой электромобильной революции.

Читать полностью » Nissan готовит гибридный Rogue и обсуждает выпуск модели с Ford и Stellantis сегодня в 0:34
Враги или партнёры? Ford, Stellantis и Nissan готовят гибрид, который может смести конкурентов

Nissan задумал неожиданный альянс с Ford и Stellantis: в Теннесси могут появиться гибридные кроссоверы с японской системой e-Power, которая способна изменить расстановку сил на рынке.

Читать полностью » Эксперты отрасли: водные краски снизили токсичность и ускорили сушку авто сегодня в 0:27
Производство стояло, пока сохла краска — и Форд придумал, как всех обогнать

От чёрных кузовов Ford до инновационных покрытий Nissan — автомобильная краска прошла путь от токсичных растворов к экологичным системам, способным отражать солнечное тепло.

Читать полностью » Некоторые требования инспектора ГАИ водитель выполнять не обязан вчера в 23:13
Остановили машину? Эти 5 требований инспектора можно смело игнорировать

Инспектор ГАИ остановил вас на дороге? Не спешите выполнять каждую просьбу. Автоюрист рассказал, какие требования можно смело игнорировать — и остаться в рамках закона.

Читать полностью » 80% постиранных автомобильных ключей можно спасти при правильном подходе вчера в 23:10
Брелок в стиральной машине — что делать, чтобы не остаться без автомобиля

Если ключ от машины постирать вместе с одеждой, последствия могут быть серьёзнее, чем кажется. Разбираемся, как спасти брелок и чего категорически нельзя делать.

Читать полностью » Натуральная глина и пластилин помогают избавиться от грязного лобового стекла вчера в 22:06
Дворники скрипят, а стекло всё равно грязное? Эта хитрость очистит его лучше любой химии

Удалить липкий налёт с лобового стекла можно без дорогой химии и риска повредить кузов. Мастера из автосервиса советуют простой и безопасный способ.

Читать полностью » Пластиковые накладки не защищают пороги от коррозии без дополнительной обработки вчера в 22:03
Ржавчина больше не страшна: автоэксперты назвали самый бюджетный способ защиты

Пороги чаще всего первыми ржавеют, но остановить коррозию можно даже без сервиса. Автослесарь рассказал, как дешево защитить металл своими руками.

Читать полностью »

Новости
Еда
Иваси при домашнем посоле с солью и специями сохраняет натуральный вкус и полезные свойства
Садоводство
Миниатюрные перцы вроде Жнеца и Скорпиона острее крупных сортов — вопреки мифу
Еда
Ветчина в ветчиннице сохраняет натуральный вкус и сочность
Технологии
RBC: вертикальные SaaS-компании выиграют от развития искусственного интеллекта
Авто и мото
Заправка при заглушённом двигателе предотвращает возгорание
Туризм
Что посмотреть в Калуге: музей Циолковского, старейший мост и Оптина пустыня
Спорт и фитнес
Как укрепить мышцы для улучшения осанки: рекомендации по упражнениям с эспандером
Садоводство
Садовые хризантемы выдерживают мороз до –3 °C и цветут до самого снега
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet