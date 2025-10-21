Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильный двигатель
Автомобильный двигатель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:39

Просадили деньги на машину? Проверьте эти буквы — они скажут, стоит ли её брать

Инженер-двигателист Смоляков: по шильдику на кузове можно определить тип двигателя

Если внимательно посмотреть на заднюю часть современных автомобилей, можно заметить, что помимо названия модели там нередко красуются дополнительные буквенные аббревиатуры — TSI, GDI, CDI, 4MATIC и десятки других. Для большинства водителей это просто набор символов, украшающих кузов. Но, как отметил инженер-двигателист, эти буквы способны многое рассказать о том, какой именно мотор скрывается под капотом и какие технологии применены в машине.

"По шильдику на кузове можно определить тип двигателя, способ подачи топлива и даже наличие турбонаддува", — пояснил инженер-двигателист Игорь Смоляков.

Откуда взялись "секретные" буквы на автомобилях

Традиция обозначать технологические особенности двигателя короткими буквами появилась ещё в конце XX века. Первым массово использовать такую маркировку начал концерн Mitsubishi - на его автомобилях впервые появился шильдик GDI, что означало Gasoline Direct Injection - прямой впрыск топлива в цилиндры.

Идея оказалась настолько удачной, что вскоре её подхватили другие производители. Автомобили с "техническими" надписями выглядели современно и внушали доверие покупателям. Позже подобные аббревиатуры начали появляться не только на двигателях, но и на кузовах, багажных дверях и решётках радиатора.

Почему производители продолжают использовать аббревиатуры

Первоначально такие шильдики несли чисто информативную функцию — чтобы покупатель и механики знали, какая технология установлена. Однако со временем они стали частью маркетингового имиджа бренда.

Аббревиатура на кузове сегодня выполняет сразу несколько задач:

  • подчёркивает технологичность автомобиля;

  • помогает механикам быстро определить тип силового агрегата;

  • упрощает поиск запчастей и расходников;

  • служит элементом фирменного дизайна.

Некоторые компании даже превращают шильдики в узнаваемые символы — как, например, 4MATIC у Mercedes-Benz или xDrive у BMW.

Что означают самые распространённые обозначения

Чтобы не путаться в десятках комбинаций букв, достаточно запомнить несколько основных:

Обозначение Производитель Расшифровка Что означает
GDI Mitsubishi, Hyundai Gasoline Direct Injection Прямой впрыск топлива
TSI / TFSI Volkswagen Group Turbocharged (Fuel) Stratified Injection Турбонаддув и непосредственный впрыск
CDI / CRDI Mercedes-Benz, Kia Common Rail Diesel Injection Современная дизельная система впрыска
MPI Toyota, Hyundai Multi Point Injection Многоточечный распределённый впрыск
TDI Volkswagen Turbocharged Diesel Injection Турбодизель
4MATIC / 4WD / AWD Mercedes-Benz, Toyota и др. Four Wheel Drive / All Wheel Drive Полный привод
EcoBoost Ford Eco + Boost (Турбонаддув с экономией топлива) Эффективный турбомотор
i-VTEC Honda Intelligent Variable Valve Timing Система изменения фаз газораспределения

Что означают отдельные буквы в шильдиках

Многие автопроизводители создают собственные комбинации, но есть универсальные символы, встречающиеся почти у всех:

  • D - Diesel (дизельный двигатель);

  • T - Turbo (турбонаддув);

  • I - Injection (впрыск топлива);

  • S - Supercharged (компрессор, наддув);

  • F - Fuel (топливная технология);

  • E - Electric или Enhanced (электропривод или усовершенствованный двигатель);

  • M / X / 4 - система полного привода.

"Если видите буквы D и T вместе — почти всегда речь идёт о турбодизеле", — уточнил Игорь Смоляков.

Почему это важно знать

Для рядового водителя буквы на кузове могут показаться лишними, но на деле они помогают:

  1. Подобрать расходники. Механик на СТО по одной только аббревиатуре сразу понимает, какие фильтры, свечи или масло использовать.

  2. Выбрать автомобиль на вторичном рынке. Зная расшифровку шильдика, можно заранее оценить, какой тип двигателя установлен — турбо, атмосферный или дизель.

  3. Изучить слабые места. Например, двигатели GDI требуют качественного топлива и регулярной чистки системы впрыска, а TSI — частой замены масла из-за турбины.

  4. Оценить стоимость обслуживания. Турбированные и дизельные моторы обычно дороже в эксплуатации, чем атмосферные.

Советы шаг за шагом: как по буквам понять, что за двигатель под капотом

  1. Посмотрите на шильдик. Обычно он расположен на крышке багажника или на решётке радиатора.

  2. Найдите комбинацию букв. Например, TSI, CRDI, GDI и т. д.

  3. Расшифруйте значение. Используйте таблицы или официальные сайты производителей.

  4. Сравните с VIN-кодом. В нём также содержится информация о типе двигателя и его объёме.

  5. Проверьте подкапотную табличку. На ней указаны точные данные двигателя, включая мощность и экологический стандарт.

Мифы и правда

Миф Правда
Аббревиатуры — просто украшение Это техническая маркировка двигателя
Все буквы имеют одинаковое значение у разных брендов Каждая компания использует собственные обозначения
По шильдику нельзя определить тип привода Можно — 4WD, AWD или xDrive обозначают полный привод
Если стоит GDI, значит двигатель лучше Это просто другая технология впрыска, не всегда надёжнее
Буквы не влияют на обслуживание Для мастеров это ключевая информация

Три интересных факта о маркировке двигателей

  1. У компании BMW цифры на шильдиках (например, 320i или 530d) обозначают объём и тип двигателя: бензин (i) или дизель (d).

  2. У Mercedes-Benz раньше буквы после цифр означали топливо: "E" — бензин, "D" — дизель, "T" — универсал (Touring).

  3. В некоторых японских моделях буквы "R" и "Z" обозначают спортивные версии с форсированными двигателями.

Исторический контекст

В 1980–1990-х годах автомобильные компании соревновались не только мощностью, но и технологиями. Появление прямого впрыска, турбин и систем полного привода стало настоящим прорывом — и производители начали гордо размещать эти достижения на кузовах машин.

Постепенно шильдики превратились в часть культуры. Сегодня даже электромобили получили свои обозначения — EV (Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid) и HEV (Hybrid Electric Vehicle).

Таким образом, короткие комбинации букв стали языком, на котором автопроизводители разговаривают со своими клиентами и инженерами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самостоятельная замена шин снижает расходы на обслуживание автомобиля — эксперт Евгений Балабас вчера в 17:12
Колёса крутятся — деньги уходят: как "переобуть" авто и не остаться без кошелька

Эксперт объяснил, почему попытки сэкономить на шиномонтаже редко работают и как простой домкрат помогает сохранить тысячи рублей.

Читать полностью » Частые мойки смывают защитный слой и ускоряют коррозию кузова вчера в 16:45
Красота, которая тает под струёй воды: как частые мойки ускоряют коррозию

Частая мойка не делает автомобиль счастливее: она стирает блеск и защиту с кузова. Разбираемся, как превратить чистоту в настоящую заботу о машине.

Читать полностью » Главные причины разочарования владельцев китайских автомобилей — сервис и зимние ошибки вчера в 15:39
Технологии против здравого смысла: китайские автомобили начали раздражать даже фанатов

Бывшие владельцы китайских машин объяснили, почему продали свои автомобили: технологии, морозы и усталость от "цифры" заставили их вернуться к классике.

Читать полностью » В Россию завезли обновлённый Chevrolet Traverse 2025 с турбомотором 325 л. с. вчера в 14:30
Когда “автобус для семьи” выглядит как внедорожник для Бэтмена: чем удивил Chevrolet Traverse 2025

В России снова можно купить семиместный Chevrolet Traverse 2025 года. Мы узнали, почему кроссовер стоит как премиум-седан и чем он оправдывает цену.

Читать полностью » Автоэксперт Шкуматов назвал причину запотевания лобового стекла в авто вчера в 13:47
Эта неприятность может стать причиной аварии: как избавиться от запотевания стекла внутри авто

Автомобильный эксперт Пётр Шкуматов рассказал NewsInfo, как справиться с осевшими на стекле испарениями.

Читать полностью » Инженер Милад Хагани отметил, что чувство неуязвимости делает водителей SUV менее осторожными вчера в 13:40
Большие машины дают чувство власти — и отнимают безопасность у всех остальных

Крупные машины дают чувство уверенности, но скрывают опасность. Почему внедорожники и пикапы стали угрозой для пешеходов и как решить проблему.

Читать полностью » Современные дизельные двигатели признаны более экономичными, но требующими сложного обслуживания вчера в 12:36
Эта разница между бензином и дизелем объясняет, почему у фур вечная молодость

Почему малолитражки ездят на бензине, а грузовики — на дизеле? Разбираем разницу в работе двигателей, расходе, мощности и будущем топлива.

Читать полностью » Учёные выяснили, что тормозная пыль наносит лёгким больший вред, чем дизельные выхлопы вчера в 11:30
Оказалось, что дышать выхлопом безопаснее, чем тормозить: новая угроза прячется под колёсами

Новое исследование показало, что пыль от тормозных колодок может быть токсичнее дизельных выхлопов. Почему медь в их составе представляет угрозу для лёгких и что делать, чтобы дышать безопаснее?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Минпромторг: льготные ставки утильсбора сохранятся для машин до 160 лошадиных сил
Наука
Токийский университет: поседение волос связано с защитным механизмом ДНК
Дом
Дизайнеры назвали устаревшие варианты штор и предложили современные замены
Спорт и фитнес
Упражнение альпинист в плиометрике: тренер Эндрю Лонг-Мидлтон объяснил, как оно развивает скорость бега
Красота и здоровье
Александр Мясников рассказал, как микробиом кишечника влияет на поведение человека
Садоводство
В Хабаровском крае садовые работы осенью проводят по ускоренному графику из-за ранних заморозков
Культура и шоу-бизнес
Режиссёр "Чёрной пантеры" Райан Куглер работает над перезапуском "Секретных материалов" для Hulu
Туризм
Россия стала модным направлением для туристов из Саудовской Аравии — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet